ZDF: решение Трампа по Ирану породило волну сопротивления в политике ЕС

Решение о выходе из ядерного соглашения с Ираном стало очередным выпадом Трампа против Европы, подогревающим торговый конфликт между континентами, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. Дело зашло уже слишком далеко, и теперь ЕС намерен сплочённо выступить против позиции американского президента. Ведущие политики ЕС призывают Европу взять свою судьбу в собственные руки: надо показать Трампу, что у них есть собственные экономические интересы, а в опекунах они не нуждаются.

«Положение становится серьёзным», — сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF в связи с решением Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Европа не будет просто терпеть, заявила уполномоченная ЕС по внешнеполитическим вопросам Федерика Могерини — после выхода США из договора с Тегераном Европа пытается дать отпор американскому президенту, отмечает издание. ЕС хочет, чтобы ядерное соглашение с Ираном гарантированно продолжало действовать, и нельзя допустить, чтобы США своим выходом из него изменили ситуацию в целом. «Это не двусторонний договор, это резолюция Совета Безопасности ООН, и она относится ко всему миру», — подчеркнула Могерини. Глава Европейского совета Дональд Туск уже сообщил об общем курсе: в следующую среду на внеочередном саммите ЕС в Софии должен быть найден ответ на политику Трампа по Ирану и внешней торговле.

Как отмечается в статье, терпение европейцев напряжено до предела. Выход США из ядерного соглашения стал «не первым фронтом, который Трамп открывает против верных союзников». Нападки на якобы нерадивых партнёров по НАТО, отказ от Парижского соглашения по климату, таможенные пошлины на сталь и алюминий, санкции в отношении России и Ирана, которые могут повлиять и на европейские предприятия — дело приобрело серьёзный характер, и сейчас речь идёт о разработке ответа на мировую политику Трампа, утверждает ZDF.

Это просто неправильно, в одностороннем порядке выходить из принятого Совбезом ООН соглашения, считает канцлер Германии Ангела Меркель. «В тяжёлые времена мы также делаем выбор в пользу укрепления многосторонности, — подчеркнула она. — Европа должна взять свою судьбу в собственные руки». Президент Франции Эммануэль Макрон недавно уже отметил существование пропасти в отношениях с Трампом, выступая перед американским конгрессом: по его словам, дееспособность таких международных институтов, как НАТО и ООН, сейчас оказалась под угрозой.

Как напоминает издание, и Макрон, и Меркель во время визита в США ещё раз попытались удержать Трампа от его решения по Ирану, однако их усилия были напрасны. Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок с возмущением отметил: «До Трампа невозможно было представить, чтобы президент США отбривал глав государств и правительств ЕС таким нахальным заявлением». Бывший глава СДПГ Мартин Шульц в свою очередь резюмировал: «Нельзя питать никаких иллюзий в отношении Дональда Трампа: этот человек иррационален».

Выход Трампа из ядерного соглашения с Ираном подлил масла в огонь торгового конфликта между Европой и США, сообщается на сайте немецкого телеканала. Вопрос в том, будут ли европейцы игнорировать санкции Трампа в отношении Тегерана или даже смогут воспрепятствовать им. Министр экономики Петер Альтмайер считает, что сейчас наступил ключевой момент в дискуссиях по поводу торговых отношений, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заметил: «Нам не нужен опекун». Европейцы должны сплочённо выступить против позиции Трампа.

Яснее всех высказалась Франция: Европа не должна признавать за США роль «мирового жандарма в экономике» — этого потребовал министр финансов страны Бруно Ле Мэр. «Хотим ли мы быть вассалами, которые слушаются решений США, держась за их подол, или мы хотим сказать — у нас есть свои экономические интересы, мы думаем продолжать торговлю с Ираном?» — задал вопрос в СМИ французский министр. Выход из ядерного соглашения с Ираном и возобновление экономических санкций касается не только американских компаний, но и международных фирм, действующих через банки США. Поэтому Ле Мэр предложил создать в ЕС собственную структуру, которая будет, как и министерство юстиции США, обладать полномочиями штрафовать иностранные фирмы, нарушающие торговые предписания.

Иранское правительство подчеркнуло, что условия ядерного соглашения не подлежат пересмотру, а Тегеран готов дать любой необходимый ответ на решение Трампа, отмечается на сайте немецкого телеканала ZDF.