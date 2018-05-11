Washington Times: угрожая санкциями, Трамп думает о смене режима в Иране

Дональд Трамп вышел из сделки по Ирану, объяснив это тем, что хочет повлиять на Тегеран и заключить с ним новое, более строгое соглашение. Однако, как пишет The Washington Times, сами требования Трампа говорят о том, что его конечная цель — свержение иранского режима.

Президент Трамп говорит, что санкции должны заставить Иран пойти на новое ядерное соглашение с более строгими условиями, но вряд ли Тегеран примет требования Белого дома, пишет The Washington Times. Тем более что, судя по ним, истинная цель американской администрации в смене режима в Иране, делает вывод издание.

Джон Болтон давно призывает свергнуть теократический режим в Иране, и вот несколько недель назад он стал советником Трампа по национальной безопасности. Теперь же он утверждает, что цель этого решения по расторжению договора — заставить Тегеран прекратить своё «недопустимое поведение» по всем фронтам.

При этом, по словам автора статьи, многие аналитики, которые давно занимаются этим регионом, считают, что свергнуть режим в Тегеране у США не получится. Иран не подал никаких сигналов, которые свидетельствовали бы, что он намерен принять американские условия. Так, аятолла Хаменеи заявил, что усилия Трампа постигнет та же участь, что и его предшественников, которые пытались запугать Иран: «Тело этого человека однажды будут поедать черви, а Исламская республика Иран станет ещё сильнее».

При этом Иран надеется убедить другие страны, которые участвовали в выработке соглашения, сохранить его. Например, Европейский союз мог бы создать защитные меры для тех европейских компаний, которые в последнее время активно инвестировали в Иран. Однако если этим странам придётся выбирать между США и Ираном, то будущее соглашения покрыто неизвестностью, отмечает автор статьи.

Между тем в США прошло мероприятие под эгидой Национального совета сопротивления Ирана, организации, которая находится в изгнании и давно призывает к смене режима. Там был в том числе бывший чиновник и дипломат Роберт Джозеф, который заявил, что, когда европейским компаниям из-за новых американских санкций придётся выбирать между США и Ираном, никто не выберет Иран. Как уточняет автор статьи, влияние этой организации возросло с назначением Джона Болтона, который постоянно участвовал в её мероприятиях.

Критики Трампа утверждают, что решение о выходе из соглашения по Ирану призвано привести не к переговорам, а к свержению режима. «Отказ от ядерного соглашения с Ираном основан на желании «оставить Иран на скамейке для штрафников» и не позволить ему установить нормальные отношения с внешним миром», — приводит издание мнение политологов.

По словам автора статьи, вывод, что конечная цель Трампа в свержении режима, вытекает из тех требований, которые выставил Трамп для Тегерана. Так, Иран должен отказаться от всех своих баллистических ракет дальнего радиуса действия, прекратить попытки уничтожить Израиль, перестать поддерживать террористов, экстремистов и своих союзников в регионе и так далее.

Но иранские чиновники, похоже, движутся в обратном направлении, пишет автор статьи. Так, командир Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что из-за выхода США из соглашения Ирану нужно уделить большее внимание усилению своих оборонных способностей, пишет The Washington Times.