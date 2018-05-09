Экс-директор ЦРУ: отказавшись от сделки с Ираном, Трамп поступил «глупо и опасно»

Выход из ядерного соглашения с Ираном дал понять противникам и союзникам США, что на слово Вашингтона полагаться нельзя, заявил в интервью MSNBC бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. По его словам, слепо исполнив предвыборное обещание, Трамп поставил под угрозу национальную безопасность Америки и ближневосточную стабильность.

Выход из сделки с Ираном повышает или понижает шансы администрации убедить лидера другой страны-изгоя отказаться от ядерного оружия, которого, как мы считаем, у них не должно быть?



ДЖОН БРЕННАН, директор ЦРУ в 2013-2017 гг.: Не понимаю, каким образом это может быть полезно для текущих переговоров с Северной Кореей и для усилий по избавлению полуострова от ядерного оружия. Это полностью подрывает доверие к слову Америки в плане участия в подобных соглашениях. Потому что, по-моему, господин Трамп очень глупо и слепо исполнил предвыборное обещание не оставить камня на камне от ядерной сделки. Его мнение, я думаю, основывалось на очень некорректном понимании этих договорённостей.



Я приветствую усилия по продолжению дискуссий и переговоров с северокорейцами. Но он (Трамп. — ИноТВ), по-моему, нанёс ущерб шансам на мир и успешную дипломатию, по сути, отбросив то, что было тщательно продумано и пользовалось большой поддержкой наших союзников и всех членов Совета Безопасности ООН. Повторюсь: я просто не вижу здесь логики. И не понимаю, чего он хочет добиться, отказываясь от ядерной сделки с Ираном.



Сэр, вы могли бы расшифровать для нас, в чём состоит связная стратегия касательно противников Америки и их ядерных амбиций? Если вы против того, чтобы у Северной Кореи было ядерное оружие, зачем вам выходить из сделки, которая могла замедлить или вообще предотвратить ядерную гонку вооружений на Ближнем Востоке? Вы могли бы расшифровать это или, благодаря вашим связям… Вы служили как демократам, так и республиканцам… Вы смогли разобраться, в чём состоит политика этой администрации? Есть ли вообще последовательная стратегия в отношении государств, угрожающих нашей стране и планирующих заполучить ядерное оружие?



ДЖОН БРЕННАН: Думаю, есть последовательная политическая бессвязность, которая, определённо, тревожит наших союзников и партнёров. Взять, к примеру, группу людей, приезжавших в Вашингтон из Великобритании, Франции и Германии, чтобы убедить господина Трампа не выходить из сделки. Я действительно не понимаю!



Но это не только глупо, это и опасно! И господин Трамп неоднократно искажал факты касательно ядерной сделки с Ираном. По сути, он лгал американскому народу и миру о последствиях этой сделки. Я только что прочёл заявление экс-президента Обамы, где чётко изложена фактическая сторона сделки, что эта сделка давала нам, какие у нас есть гарантии того, что Иран не будет продолжать (разработку ядерного оружия. — ИноТВ).



И одним мановением руки господин Трамп, по сути, подал очень плохой сигнал Ирану, Северной Корее, нашим союзникам, а также России и Китаю. Касательно того, могут ли они при смене администраций рассчитывать на то, на что Вашингтон соглашался. Это в корне неправильно — с точки зрения возможностей США исполнять свои обязательства.



Я не знаю, когда возьмутся за ум республиканцы, которые продолжают извиняться за господина Трампа и придумывать ему оправдания. Это опасный, опасный поступок! Это не просто заявление или твит, это действие, ставящее под угрозу нашу национальную безопасность, а также стабильность и безопасность Ближнего Востока, насколько это только возможно.



Позвольте, я зачитаю фрагмент заявления экс-президента Обамы. Думаю, вы имели в виду именно это, опубликованное сегодня заявление, в котором говорится: «Отказаться от Совместного всеобъемлющего плана действий значит повернуться спиной к ближайшим союзникам Америки и к соглашению, достигнутому благодаря усилиям ведущих дипломатов, учёных и профессиональных разведчиков нашей страны. В демократической стране курс и приоритеты всегда будут меняться от администрации к администрации, но последовательное попрание соглашений, участницей которых является наша страна, грозит подрывом доверия к Америке и вносит разлад между нами и важнейшими мировыми державами».



Дата выхода в эфир 08 мая 2018 года.