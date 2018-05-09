Das Erste о выходе США из иранской сделки: Трамп гонит по встречной и бряцает оружием

Объявив о выходе из атомной сделки с Ираном, глава Белого дома дал ясно понять, что США ни во что не ставят заключённые договорённости, передаёт Das Erste. По мнению корреспондента телеканала, Дональд Трамп в лишний раз продемонстрировал, кто он такой на самом деле — во внешней политике он гонит по встречной и одним единственным выступлением может разрушить с трудом достигнутое доверие.

Решение президента США Дональда Трампа по атомной сделке с Ираном комментирует корреспондент Norddeutsche Rundfunk Томас Бербнер.



ТОМАС БЕРБНЕР, корреспондент Norddeutsche Rundfunk (NRD): Мир вполне бы мог обойтись и без этого. После последней игры на публику, во время которой Дональд Трамп предстал в образе слона в посудной лавке международной дипломатии, останутся не только осколки. Президент США дал ясно понять, что его страна ни во что не ставит заключённые договорённости. Любая страна в мире в состоянии просчитать, как это скажется на будущих переговорах с Соединёнными Штатами.



Понятное дело, что атомную сделку с Ираном нельзя назвать идеальной. И всё же она была тем самым компромиссом, при помощи которого удалось хотя бы на несколько лет сделать раздираемый конфликтами регион более предсказуемым. Это соглашение по крайней мере создало предпосылки для возвращения Ирана в сообщество демократических стран, несмотря на то, что этот путь долог и полон препятствий. Всегда лучше договариваться, чем угрожать и воевать.



Сегодня Дональд Трамп лишний раз продемонстрировал, кто он такой на самом деле — во внешней политике он гонит по встречной и одним единственным выступлением может разрушить с трудом достигнутое доверие. Если Дональд Трамп действительно считает, что бесцеремонным бряцанием оружия ему удастся заставить Иран пойти на большие уступки, то он ошибается.



Отныне Европа и другие участники соглашения — Россия и Китай — должны при любой возможности давать Соединённым Штатам ясно понять, что с такой позицией по Ирану США останутся в изоляции. Неужели союз США и Израиля — это всё, что осталось от западного сообщества, основанного на сходных ценностях? Сегодняшний день сделал мир менее безопасным, как, собственно, и Соединённые Штаты.



Дата выхода в эфир 08 мая 2018 года.