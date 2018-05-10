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Euronews: Евросоюз решительно настроен на защиту экономических связей с Ираном
После заявления президента Трампа о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном европейские лидеры озаботились защитой многочисленных контрактов, подписанных с Тегераном за последнее время. Эти соглашения выгодны для обеих сторон, поскольку позволяют западному бизнесу освоить огромный новый рынок, а Ирану дают возможность компенсировать десятилетия изоляции, поясняет Euronews.

В Евросоюзе не скрывают, что сохранение ядерной сделки означает в первую очередь сохранение крупных контрактов, подписанных с Исламской республикой за минувшие годы. Европейские столицы решительно настроены на защиту экономических связей.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, министр финансов Германии: Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы европейские компании понесли как можно меньший ущерб.
 
БЕНЖАМЕН ГРИВО, представитель правительства Франции: Внесу ясность: Европейский союз готов обжаловать в ВТО любые односторонние меры, которые наносят ущерб интересам европейских компаний. Мы будем отвечать соответственно — конечно же, в рамках правил этой международной организации.
 
После отмены санкций Иран заключил огромное число контрактов с европейскими компаниями. Причём соглашения были, в принципе, взаимовыгодны: западные бизнесмены выходили на новый для них огромный рынок, Иран стремительно компенсировал десятилетия изоляции.
 
В первую очередь речь идёт об освоении иранских нефтегазовых месторождений и о поставках техники — автомобилей и самолётов. В то же время, например, европейские банки особого интереса к деятельности в Иране не проявляли.
 
Дата выхода в эфир 09 мая 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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