Der Standard: демонизацией Ирана Трамп заложил фундамент новой войны
Демонизацией Ирана президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заложил фундамент новой войны, утверждает в статье для австрийской газеты Der Standard политолог Хайнц Гертнер.
Уже в 2016 году, во время своей предвыборной кампании, Трамп не только «подхватил» критику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «камня на камне не оставил» от заключённой в июле 2015 года атомной сделки с Ираном, но и объявил о своём желании её разорвать, напоминает Гертнер.
«При этом то, что Иран полностью придерживался условий соглашения, (для Трампа. — ИноТВ) значения не имело», — подчёркивает автор статьи.
После того как Соединённые Штаты вышли из иранской атомной сделки, Тегеран может попытаться убедить Европу, Россию и Китай сохранить в силе подписанный в 2015 году договор, полагает австрийский политолог.
«Европейцы сначала будут за него держаться риторически. Спустя некоторое время они, однако, уже не смогут оказать большого сопротивления Трампу — из страха перед американскими санкциями, которыми глава Белого дома в очередной раз пригрозил во время своего обращения», — убеждён Хайнц Гертнер.
В свою очередь, Израиль из-за «поведения Ирана в целом» подталкивает Соединённые Штаты к военному вмешательству и уже «проявляет активность» в Сирии.
«Поводом для этого могут послужить либо разрыв ракеты на севере Израиля, запуск которой припишут Ирану, либо военный инцидент в Ормузском проливе с участием иранского торпедного катера и американского боевого корабля», — считает автор.
Согласно исследованию Стэнфордского университета, значительное большинство американцев даже допускают ядерный удар по Ирану, если при этом погибнут не более 2 млн иранцев, отмечает австрийский политолог.
«Как часто и бывает, державы — сознательно или бездействуя — неуверенной походкой идут к новой войне. Последствия же коснутся всех, кто с самого начала не набрался мужества безоговорочно вступиться за подписанный в Вене договор», — констатирует автор статьи Хайнц Гертнер.
Ссылки по теме
-
Washington Times: угрожая санкциями, Трамп думает о смене режима в Иране
-
CNBC: американские санкции Иран будет обходить с помощью Китая и России
-
Das Erste о выходе США из иранской сделки: Трамп гонит по встречной и бряцает оружием
-
Welt: чем больше у Ирана проблем с Западом, тем могущественнее Россия на Ближнем Востоке