Der Standard: демонизацией Ирана Трамп заложил фундамент новой войны

Приступив к демонизации Тегерана, президент США Дональд Трамп заложил фундамент новой войны, пишет Der Standard. Согласно же исследованию Стэнфордского университета, значительное большинство американцев и вовсе допускают ядерный удар по Ирану, если при этом погибнут не более двух миллионов иранцев, отмечает автор статьи Хайнц Гертнер.

Демонизацией Ирана президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заложил фундамент новой войны, утверждает в статье для австрийской газеты Der Standard политолог Хайнц Гертнер.

Уже в 2016 году, во время своей предвыборной кампании, Трамп не только «подхватил» критику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «камня на камне не оставил» от заключённой в июле 2015 года атомной сделки с Ираном, но и объявил о своём желании её разорвать, напоминает Гертнер.

«При этом то, что Иран полностью придерживался условий соглашения, (для Трампа. — ИноТВ) значения не имело», — подчёркивает автор статьи.

После того как Соединённые Штаты вышли из иранской атомной сделки, Тегеран может попытаться убедить Европу, Россию и Китай сохранить в силе подписанный в 2015 году договор, полагает австрийский политолог.

«Европейцы сначала будут за него держаться риторически. Спустя некоторое время они, однако, уже не смогут оказать большого сопротивления Трампу — из страха перед американскими санкциями, которыми глава Белого дома в очередной раз пригрозил во время своего обращения», — убеждён Хайнц Гертнер.

В свою очередь, Израиль из-за «поведения Ирана в целом» подталкивает Соединённые Штаты к военному вмешательству и уже «проявляет активность» в Сирии.

«Поводом для этого могут послужить либо разрыв ракеты на севере Израиля, запуск которой припишут Ирану, либо военный инцидент в Ормузском проливе с участием иранского торпедного катера и американского боевого корабля», — считает автор.

Согласно исследованию Стэнфордского университета, значительное большинство американцев даже допускают ядерный удар по Ирану, если при этом погибнут не более 2 млн иранцев, отмечает австрийский политолог.

«Как часто и бывает, державы — сознательно или бездействуя — неуверенной походкой идут к новой войне. Последствия же коснутся всех, кто с самого начала не набрался мужества безоговорочно вступиться за подписанный в Вене договор», — констатирует автор статьи Хайнц Гертнер.