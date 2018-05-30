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Telegraph: Италия рискует оказаться за пределами Евросоюза раньше Британии

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В настоящее время сложилась крайне угрожающая ситуация не только для современной Италии, но и для Евросоюза в целом, сообщает The Daily Telegraph. Итальянские популисты не просто безрассудно мчатся к обрыву, они тянут за собой в «мир массового дефолта» всю действующую в Европе систему. «Непонятно, что произойдёт дальше, но, судя по тому, как развиваются события, Италия может оказаться за пределами ЕС раньше Британии», — отмечается в статье.
Telegraph: Италия рискует оказаться за пределами Евросоюза раньше Британии
Reuters
Судя по тому, как развиваются события, Италия может оказаться вне Евросоюза раньше Британии, пишет журналист The Daily Telegraph Джереми Уорнер.
 
«Прошлая ночь стала самым тёмным моментом в истории итальянской демократии», — заявил в понедельник глава популистского Движения пяти звёзд Луиджи Ди Майо.
 
И это заявление отнюдь не некая итальянская гипербола, отмечает автор. Луиджи Ди Майо прав, хотя и не по тем же самым причинам, которые он имел в виду.
 
«Сейчас действительно наступила крайне угрожающая ситуация не только для современной Италии, но и для Европейского союза в целом. Причина здесь заключается не в том, что итальянский президент Серджио Маттарелла, не считаясь с демократическими договорённостями, заблокировал назначение евроскептика на пост министра финансов, и не в том, что он обратился к бывшему высокопоставленному сотруднику МВФ с просьбой сформировать временное правительство. Нечто подобное и раньше происходило в безумном политическом цирке Италии», — указывает журналист.
 
По мнению автора, угрожающая ситуация сложилась из-за текущего легковоспламеняющегося слияния политических, финансовых и экономических сил. И эта смесь куда опаснее того, что случалось с Европой за почти 20-летнюю непростую историю существования единой валюты, евро. Эта смесь грозит взорвать всё изнутри, уверен автор.
 
Для некоторых евроскептиков это может стать поводом для ликования. Сторонники брексита видят в этом оправдание принятого британцами решения о выходе страны из состава ЕС.
 
«Но им следует быть осторожными со своими желаниями, — отмечается в статье. — На фоне политических, финансовых и экономических последствий от беспорядочного демонтажа послевоенного устройства Европы финансовый кризис будет выглядеть лёгкой прогулкой по парку».
 
Выйти безболезненно из еврозоны невозможно, пишет издание. Если Италия объявит о данном намерении, то рынки уничтожат итальянские активы и в одночасье доведут страну до банкротства. И если даже подготовка к этому будет проходить втайне, то исход будет аналогичным: как только рынки заподозрят что-то неладное, страна сразу окажется в катастрофической ситуации.
 
«Либеральные элиты сами навели на себя это бедствие. Отказавшись слушать и проводить соответствующие реформы, они упорно повторяли свои ошибки. Но итальянские популисты не просто безрассудно мчатся к обрыву, они тянут за собой в мир массового дефолта всю существующую систему. Непонятно, что произойдёт дальше, но, судя по тому, как развиваются события, Италия может оказаться за пределами ЕС раньше Британии», — пишет в завершение журналист The Daily Telegraph Джереми Уорнер.
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