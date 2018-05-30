Bloomberg: Европу штормит — внутренний политический хаос осложняют внешние проблемы

Несмотря на относительно стабильные экономические показатели, Европа сталкивается со множеством внутренних политических кризисов, пишет Bloomberg. По словам издания, ситуация усугубляется тем, что в это же время ЕС приходится «бороться с торговыми тарифами США, разбираться с возрождающейся Россией и отслеживать потенциальный кризис в соседней Турции».

Казалось бы, всё идёт хорошо: экономика в европейском регионе демонстрирует невиданный за последнее десятилетие рост, а уровень безработицы достиг самых низких значений со времён мирового кризиса. Но при взгляде на политику на континенте складывается совсем иное ощущение, пишет Bloomberg.

По словам издания, Италию «охватил хаос», и её ждут ещё одни парламентские выборы, которые, весьма вероятно, усилят позиции противостоящих истеблишменту партий. В Испании оппоненты действующего премьер-министра Мариано Рахоя пытаются отстранить его от власти.

Великобритания, в свою очередь, ведёт «горькие» переговоры по брекситу, которые вскоре должны войти в новую критическую фазу. В это же время французский президент Эммануэль Макрон продвигает экономические реформы, которые вызывают народные протесты и подрывают его популярность. На фоне всего этого ЕС пытается «бороться с торговыми тарифами США, разбираться с возрождающейся Россией и отслеживать потенциальный кризис в соседней Турции», утверждается в статье.

Дело не в том, что Европа находится в постоянном состоянии кризиса. Но уверенные экономические результаты и относительное спокойствие финансового рынка «скрыли разочарование и раскол», которые особенно проявились на юге региона, считает издание.

Итальянский президент Серджио Матарелла попросил бывшего директора МВФ Карло Коттарелли сформировать правительство и готовиться к новым выборам. Лидеры популистских партий обвинили политика в попытке сорвать формирование коалиционного кабинета министров. Они предположили, что случившееся является результатом «международного заговора против Италии».

В Мадриде испанские социалисты решили вынести вотум недоверия Рахою после серий коррупционных скандалов с участием членов его Народной партии. Центристская партия «Граждане», лидирующая в опросах общественного мнения, обещает провести внеочередные выборы в любом случае — с согласия премьера или без него.

И всё же ситуация не столь однозначна: Испания — не Италия. Лидер «Граждан» Альберт Ривьера призывает сохранить стабильность, чтобы «победить в интеллектуальной борьбе с популистами и националистами». Учитывая благоприятные экономические показатели в стране, с большой долей вероятности в результате любых выборов к власти придёт проевропейское правительство и сторонники открытого рынка, считает Bloomberg.

Вызовы со стороны России, США и Турции, действительно, в определённой степени находятся вне контроля ЕС. Но того же нельзя сказать о выходе Великобритании из европейского блока, обращает внимание издание.

Вопрос в том, поможет ли решение по брекситу или формирование новых правительств Испании и Италии обратить внимание европейских лидеров на более глубокие проблемы, в том числе на безработицу среди молодёжи, отмечает Bloomberg.