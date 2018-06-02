CNN: Италию возглавило правительство «популистов и евроскептиков»

Италия, жившая без правительства с мартовских выборов, наконец его получила — но «движущей силой» в нём будут «популисты и евроскептики», сообщает CNN. Как отмечается в материале сайта канала, состав наконец сформированного кабинета министров явно будет воспринят с тревогой сторонниками евроинтеграции, а его обещания могут стать «источником нового европейского кризиса».

В Италии в пятницу был приведён к присяге в качестве нового премьер-министра «профессор права, никогда до этого не занимавший государственных постов» — а вместе с ним к власти пришло «новое правительство популистов, ведущие фигуры которого на пути во властные кабинеты активно нагнетали антииммигрантские и евроскептические настроения», сообщает сайт канала CNN.

Как отмечает обозреватель канала, принятие новым премьером Джузеппе Конте присяги стало окончанием тянувшегося три месяца политического кризиса. Между тем, хотя Конте «номинально» будет занимать самый высокий пост в Италии, «движущей силой» его правительства будут Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо — лидеры «Лиги» и «Пяти звёзд», двух «популистских» партий, набравших большинство голосов на «неубедительных» выборах в марте.

Несмотря на то, что лидеры Евросоюза уже поздравили Конте с победой, новое правительство Италии скорее всего вызовет «тревогу» у лидеров европейских стран, выступающих за дальнейшую политическую и экономическую интеграцию ЕС — в том числе, французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, предупреждает автор статьи.

Так, «Лига» ранее подвергалась жёсткой критике в связи со своей «ксенофобской» программой, в которой угадывались черты ряда «ультраправых» европейских партий, включая французский «Национальный фронт» и немецкую «Альтернативу для Германии», пишет журналист. Теперь же лидер движения Сальвини, который в ходе предвыборной кампании обещал выдворить из Италии полмиллиона нелегальных мигрантов, будет министром внутренних дел. В свою очередь, глава «антиистеблишментской» партии «Пять звёзд» Ди Майо в новом правительстве будет руководить министерством труда и экономразвития, получив таким образом возможность реализовать своё предвыборное обещание о введении в стране безусловного базового дохода, отмечает автор.

По данным CNN, в Риме и Милане в пятницу уже прошёл митинг «в защиту демократии», созванный по инициативе оппозиционной Демократической партии — и многие участники акции также выразили протест против нового правительства. Член Демпартии Валерия Валенте, принявшая участие в митинге, писала, что пришла на него, чтобы «чётко и конкретно выразить своё неприятие в адрес самого правого правительства в истории нашей республики».

Как напоминает автор статьи, Италия жила без правительства с мартовских выборов и до пятницы, поскольку Ди Майо и Сальвини не удавалось договориться о составе кабинета министров с президентом страны Серджо Маттареллой. В ходе переговоров двум «популистам» пришлось отбросить свои наиболее радикальные обещания — в том числе и о референдуме по вопросу выхода Италии из Евросоюза и еврозоны. Взамен партийные лидеры пообещали «запойные траты и сокращения налогов», которые могут стать «источником нового европейского кризиса», отмечается в материале.

Напряжённость между президентом и партиями Ди Майо и Сальвини постоянно росла, достигнув пика на этой неделе, когда Ди Майо призвал объявить Маттарелле импичмент, поскольку тот отказался одобрять предложенную Конте кандидатуру на пост министра экономики. Впрочем, в четверг президент всё же подтвердил «перетасованный» состав кабинета, в котором того же человека, «активно выступавшего за отказ Италии от евро», поставили на «не такую высокопоставленную» позицию министра по делам ЕС, подчёркивает автор.