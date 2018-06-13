Der Standard: встреча в Сингапуре стала успехом для Кима, а вот Трамп сел в лужу

Встреча глав США и Северной Кореи была мало связана с дипломатией и политикой безопасности и больше напоминала пиар-шоу, пишет австрийская газета Der Standard. Во всяком случае, цель американского президента Дональда Трампа явно заключалась в саморекламе, а не в ослаблении напряжённости на Корейском полуострове. В итоге лидер США сел в лужу, в то время как Ким Чен Ын остался в выигрыше.

Встреча лидеров США и Северной Кореи стала успехом для Ким Чен Ына, в то время как Дональд Трамп, с дипломатической точки зрения, сел в лужу, пишет австрийская газета Der Standard.

Стоит ли говорить о разоружении с человеком, который все последние годы занимался развитием ядерного оружия для своей страны, и не лучше ли поддерживать отношения с Ким Чен Ыном, чем пытаться его изолировать? Есть ли после встречи северокорейского лидера с американским президентом надежда на то, что после десятилетий трудностей запутанную ситуацию на Корейском полуострове удастся сдвинуть с мёртвой точки? Не свидетельствует ли международная реакция о том, что мировое сообщество поддерживает необычные методы американцев?

Ответы на эти вопросы найти не всегда легко, однако можно быть уверенным в одном: «шоу Трампа и Кима имеет много общего с пиаром, но мало — с дипломатией и политикой безопасности», пишет автор статьи Кристоф Прантнер. Подписанный двумя лидерами официальный документ, по мнению журналиста, не содержит никакой конкретики. В нём присутствует только одно глобальное заявление Северной Кореи о намерении «сотрудничать в сфере полной денуклеаризации Корейского полуострова». Но такие намерения выражались уже не раз, напоминает издание.

В 1994 году США и Северная Корея заключили договор, по которому Пхеньян обещал провести ядерное разоружение. В 2000 году дело почти дошло до встречи по вопросам разоружения между американским президентом Биллом Клинтоном и отцом нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Иром. После этого проводились шестисторонние переговоры при участии Китая, Японии, Южной Кореи и России, которые должны были способствовать денуклеаризации Северной Кореи. Тем не менее, по свидетельствам экспертов, Пхеньян всё это время тайно работал над созданием ядерных вооружений. Доказательством тому стала недавняя впечатляющая серия пробных запусков ядерных ракет, пишет Der Standard.

Как подчёркивает корреспондент издания, «внезапно дружелюбный человечек с ракетами» Ким не сдал в Сингапуре своих позиций — и тем более не отказался от своего ядерного оружия, гарантирующего выживание его режиму. Он лишь подтвердил готовность к переговорам, в то время как на уступки пошёл «мистер Максимум Давления» Трамп: он пообещал Киму гарантии безопасности и в то же время отказался от проведения военных учений с Южной Кореей. Все прочие значимые детали дипломатам предстоит прояснить после этих «чрезвычайно успешных переговоров», с иронией отмечает автор статьи.

Как правило, 95% деталей в подобных случаях бывают уже рассмотрены и согласованы к тому моменту, когда происходит встреча глав государств, окончательно проясняющая оставшиеся моменты. Однако на этот раз всё наоборот, и уже сам по себе этот факт свидетельствует о том, насколько всё несерьёзно, пишет Кристоф Прантнер. Кроме того, «сравнительно более предсказуемому в этом инфернальном дуэте Киму, если он действительно честен в этом деле, приходится опасаться, что его партнёр снова уничтожит всё одним твитом», подчёркивает австрийский журналист. Также Трамп может просто выйти из проработанного соглашения в связи с сиюминутными расчётами, как в случае с Ираном.

Проблема этой «потрясающей вечеринки» в Сингапуре заключалась не в том, что говорить с Кимом неумно, считает автор статьи. По его версии, основная проблема состояла в том, что по крайней мере для одного из участников этой встречи речь шла «не о политике безопасности, а о саморекламе — никаких деталей, Трамп прежде всего!»

Между тем реальную выгоду это очевидное шоу принесло только «диктатору из Северной Кореи», вдобавок получившему приглашение в Белый дом. «Трамп же в Сингапуре, напротив, лишь в очередной раз доказал, что ему лучше было бы заниматься проектами по строительству отелей, а не миром во всём мире», — заключает австрийская газета Der Standard.