DWN: в Европе больше не вершатся судьбы мира

На саммите G7 больше не вершатся судьбы человечества, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И связано это не в последнюю очередь со слабостью Европы, которая утратила свои позиции на международной арене. При этом единственным утешением для европейцев может послужить то, что Россия оказалась в схожей ситуации, отмечает автор статьи Рональд Барацон.

Европейский союз потерпел фиаско на международной арене и значительно утратил своё влияние, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это стало очевидным на саммите G7 в Канаде, поясняет автор статьи Рональд Барацон. На нём доминировали США. Впрочем, утешением для европейцев может послужить то, что Россия сейчас находится в схожей ситуации. Параллельно с саммитом G7 в Китае прошла встреча стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. На ней представители из Москвы походили на «бедных родственников» богатого Пекина, считает немецкий журналист.



Слабость Европы проявилась в реакции на торговую политику главы Белого дома Дональда Трампа, продолжает издание. Вместо того чтобы сразу отреагировать на угрозу введения пошлин, европейские страны начали «молить о снисхождении», а теперь, когда они уже введены, быстро отреагировать не получится. Возможно, какие-то меры будут приняты первого июля, но в таких ситуациях работает только моментальное введение ответных торговых ограничений. Это позволяет подготовить почву для переговоров и создать предпосылку для достижения взаимовыгодного соглашения, устраивающего интересы обеих сторон, поясняет автор.



Вся абсурдность ситуации на G7 становится очевидной, если взглянуть на тех, кто представляет Евросоюз на этом мероприятии, отмечает издание. Это Италия, в которой недавно к власти пришли евроскептики. Экономически слабая Франция. Германия, которая хотела бы заключать торговые договоры по всему миру, но не может этого делать из-за ограничений Таможенного союза ЕС. И, наконец, Великобритания, которая собирается выйти из союза.



История не раз показывала, что протекционизм приводит к катастрофическим последствиям, напоминает Барацон. От политики Трампа пострадают не только США, но и весь мир. Времена, когда «Большая семёрка» вершила судьбы мира, уже прошли, констатирует автор. И дело не в экономической, а политической слабости государств, которые входят в этот клуб.



То, что европейцы больше не определяют судьбу человечества, показал не только саммит в Канаде, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этоv свидетельствует и спровоцированный ЕС и США конфликт с Россией. Крым как был российским, так им и остался. На «восточном фронте» НАТО сложилась очень напряжённая ситуация. При этом европейцы не понимают мотивации действий Кремля. А ведь в российских военных учебниках написано, что при наличии угрозы с Запада нужно обеспечить присутствие в Средиземном море. Поэтому глава Кремля Владимир Путин и поддержал сирийского лидера Башара Асада, ведь в его стране находятся военные базы России, а в порту Тартуса базируется российский флот. В случае войны, российский Черноморский флот также может быть выведен в Средиземное море. Но для этого нужен проход через проливы Босфор и Дарданеллы, которые контролирует Анкара. Это объясняет интерес Путина в том, чтобы член НАТО Турция перешла на сторону России, пишет журналист.



В ЕС же не обращают внимания на то, что происходит, и продолжают продлевать антироссийские санкции, а также старательно поддерживать с Турцией договорённость по беженцам. К тому же в Европе не замечают амбиций Ирана, претендующего на роль новой мировой державы. Тегеран углубляет экономическое сотрудничество с Москвой и Пекином. Свои внешнеполитические устремления Иран может обеспечить только за счёт укрепления слабой, ресурсозависимой экономики, объясняет журналист. Впрочем, в России и Китае не заинтересованы в появлении ещё одной мировой державы.



На все эти процессы ЕС не оказывает никакого влияния, констатирует Барацон. Когда представители Европы вернутся с саммита G7 домой, они поймут, что не играют в мировой политике никакой роли. Возможно, они прозреют и осознают, что влиять на судьбы мира может только по-настоящему единая Европа. Однако на фоне роста националистический настроений в ЕС такое развитие событий маловероятно, заключает автор.