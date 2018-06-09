Blick: «общий враг» сгладил противоречия между странами G7

Первый день саммита G7 прошёл в очень «накалённой обстановке», сообщает Blick. Торговый конфликт между США и Европой грозит перерасти в «торговую войну». Впрочем, по одному из вопросов участники встречи смогли договориться, ведь он касался их «общего врага» России, отмечает швейцарское издание.

Первый день саммита глав государств и правительств «Большой семёрки» прошёл в очень «накалённой обстановке», пишет Blick. К несчастью других стран, президент США Дональд Трамп оказался последователен в проводимой им стратегии «Америка прежде всего», отмечает швейцарское издание. При нём США вышли из ядерного соглашения с Ираном и Парижского соглашения. К тому же Белый дом принял решение ввести пошлины на алюминий и сталь из Европейского союза, Канады и Мексики. Те в свою очередь пригрозили ответными мерами. В воздухе повисла «угроза торговой войны», предостерегает автор статьи.



Договориться же странам удалось только тогда, когда речь зашла об «общем враге» — России. В проекте декларации по итогам саммита страны G7 договорились принять меры по недопущению вмешательства в свои выборы. Участники встречи договорились о создании новой «защитной системы» и взяли на себя обязательства по обеспечению прозрачности политического финансирования. Также государства «Большой семёрки» намерены обмениваться информацией и сотрудничать с интернет-провайдерами и соцсетями. Так называемый «Механизм быстрого реагирования» (Rapid Response Mechanism) позволит оперативно и скоординированно реагировать на попытки вмешательства в выборы, пропагандистские атаки и другие «неприемлемые действия», поясняет автор.



Хотя в документе Россия не называется, очевидно, что меры направлены именно против неё, подчёркивает издание. И в США, и в Германии Кремль уже давно обвиняют в распространении ложной информации и дискредитации Запада, но доказательств этому пока нет, а российские власти отрицают свою вину.