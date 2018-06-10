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Fox News: все вопросы про Крым Трамп переадресовал Обаме

Материал представлен в переводе ИноТВ
Дональд Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что тот позволил России «захватить» Крым, передаёт Fox News. При этом нынешний президент подчеркнул, что хотел бы возвращения России в «Большую восьмёрку», считая её более продуктивной, нежели «Большая семёрка».

Вторжение и аннексия Крыма Россией привели к её исключению из «Большой восьмёрки», как вы считаете, нужно ли признать Крым российской территорией?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вам лучше спросить президента Обаму, потому что это по его вине Крым отошёл к России. Это произошло, когда у власти находилась его администрация. И это он позволил России потратить огромные средства на Крым. Потому что они потратили много средств на его восстановление. Полагаю, у них там есть порт для подводных лодок и так далее. Но это произошло при администрации Обамы. Он может говорить всё, что угодно, но он позволил России захватить Крым. У меня может быть совершенно иное отношение к этому, но вам действительно следует задать этот вопрос президенту Обаме: зачем он это сделал? Но вместе с тем, с тех пор прошло много времени.

Вы бы допустили возвращение России в G8 в составе с Крымом?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я бы предпочёл G7 возвращение России в G8. «Большая восьмёрка», в любом случае, более продуктивный формат, чем «Большая семёрка». Однозначно.

Дата выхода в эфир 09 июня 2018 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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G7 G8 Барак Обама Дональд Трамп Крым Россия США
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