Трамп: «Большой семёрке» следует позволить России вернуться за стол переговоров

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Не важно, не важно, как вы это называете. Когда-то это была «Большая восьмёрка», поскольку там была Россия. Теперь Россия в ней не участвует. Я люблю нашу страну, я был худшим кошмаром для России.

Если бы избрали Хиллари… я думаю, что Путин говорит: «Хотел бы я, чтобы победила Хиллари». Ведь вы видите, что я делаю. При всём при этом Россия должна присутствовать на этой встрече. Почему мы проводим встречу без участия России? Я бы рекомендовал, — решать им, — но Россия должна быть на встрече, она должна быть её участницей.

Знаете, нравится вам это или нет, и это, возможно, не политкорректно, но нам нужно управлять миром. «Большой семёрке», — которая когда-то была «Большой восьмёркой», однако они выкинули Россию, — им следует позволить России вернуться, так как Россия должна сидеть за столом переговоров.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 июня 2018 года.