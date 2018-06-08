CNN

Трамп: «Большой семёрке» следует позволить России вернуться за стол переговоров

Материал представлен в переводе ИноТВ
Дональд Трамп заявил перед отъездом на саммит G7, что Россию необходимо вернуть в этот формат. По словам американского президента, задача структуры G7 — управлять миром, и поэтому очень важно, чтобы Россия присутствовала за столом переговоров.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Не важно, не важно, как вы это называете. Когда-то это была «Большая восьмёрка», поскольку там была Россия. Теперь Россия в ней не участвует. Я люблю нашу страну, я был худшим кошмаром для России.
 
Если бы избрали Хиллари… я думаю, что Путин говорит: «Хотел бы я, чтобы победила Хиллари». Ведь вы видите, что я делаю. При всём при этом Россия должна присутствовать на этой встрече. Почему мы проводим встречу без участия России? Я бы рекомендовал, — решать им, — но Россия должна быть на встрече, она должна быть её участницей.
 
Знаете, нравится вам это или нет, и это, возможно, не политкорректно, но нам нужно управлять миром. «Большой семёрке», — которая когда-то была «Большой восьмёркой», однако они выкинули Россию, — им следует позволить России вернуться, так как Россия должна сидеть за столом переговоров.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 08 июня 2018 года.
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CNN США Северная Америка
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