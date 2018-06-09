CBC: Канада отвергла возвращение России в G7, а Италия поддержала

Канадские власти выступили категорически против предложения Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семёрку». Глава итальянского правительства Джузеппе Конте, напротив, заявил, что возвращение Москвы в группу «в интересах каждого» её участника. При этом в самом Кремле отметили, что в настоящий момент «делают акцент на других форматах», сообщает CBC.

Канада категорически отвергла предложение Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семёрку», пишет CBC. Издание напоминает, что четыре года назад страна была исключена из группы промышленно развитых государств после «аннексии Крыма».

Перед отъездом на саммит в Квебек американский президент призвал лидеров G7 принять Москву обратно. «Возможно, не политкорректно, но нам нужно управлять миром. «Большой семёрке», — которая когда-то была «Большой восьмёркой», однако они выкинули Россию, — им следует позволить России вернуться, так как Россия должна сидеть за столом переговоров», — заявил глава Белого дома репортёрам.

Но Канада, которая в 2014 году настаивала на изгнании России, отказалась вставать на сторону Трампа. «Наша позиция осталась неизменной», — заявил официальный представитель министра иностранных дел страны Христи Фриланд Адам Остен.

В 2015-м канадский премьер-министр Стивен Харпер утверждал, что Россию нельзя возвращать в G7 до тех пор, пока страну возглавляет Владимир Путин. По словам политика, Москва часто действует как «стратегический соперник» Запада и «намеренно противостоит» любым его хорошим проектам.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, напротив, согласился с предложением Трампа. Он заявил, что возвращение России в «Большую семёрку» «в интересах каждого», отмечает CBC.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Россия заинтересована в формате G7 меньше, чем остальные члены. Чиновник признался, что текущее количество участников группы ему нравится больше, потому что «семь — это счастливое число».

В Москве также отреагировали на заявление Трампа. «Мы делаем акцент на других форматах», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.