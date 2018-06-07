Bloomberg Оригинал

Bloomberg: Франция не подпишет декларацию G7, если США не пойдут на уступки

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По словам чиновника из администрации французского президента, Франция не подпишет итоговую декларацию саммита G7 в Квебеке, если Дональд Трамп не пойдёт на существенные уступки, сообщает Bloomberg. Вслед за Германией Эммануэль Макрон намерен дать США отпор в вопросе торговых пошлин и ядерного соглашения с Ираном.
Bloomberg: Франция не подпишет декларацию G7, если США не пойдут на уступки
Reuters

Франция присоединилась к Германии и адресовала президенту Дональду Трампу предостережение, что она не подпишет итоговую декларацию стран G7 на саммите в Квебеке на этой неделе, если со стороны США не последует серьёзных уступок, пишет Bloomberg. Об этом стало известно от французского чиновника из администрации президента, пожелавшего остаться неназванным в соответствии с официальными правилами Франции.

Эммануэль Макрон дал понять, что необходимо достигнуть прогресса в вопросе пошлин, иранского ядерного соглашения и Парижского соглашения по климату, прежде чем он согласится подписать совместное заявление в Канаде. День накануне саммита 8 и 9 июня в Квебеке французский президент провёл, встречаясь с премьер-министром Трюдо и другими официальными представителями Канады.

Макрон пришёл к выводу, что другие члены «Большой семёрки»: Великобритания, Германия, Япония, Франция, Италия и Канада — должны оказать сопротивление решению Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики, а также дать отпор США по другим вопросам.

Как отмечает издание, Макрон занял такую позицию в то время, когда мировые лидеры собрались в Канаде на саммит, вторя заявлению Ангелы Меркель о необходимости бросить вызов Трампу в вопросах торговли и изменений климата. Канцлер Германии также считает, что недостаток пространства для компромисса может привести к тому, что лидеры государств не смогут прийти к единому мнению и составить традиционную итоговую декларацию.

Открытый вызов лидера Франции президенту Трампу далёк от «особой дружбы», которую он стремился развить во время своего визита в Вашингтон в конце апреля, пишет Bloomberg. В то время Макрон заявлял, что, по его мнению, он может убедить США не выходить из иранского соглашения и отказаться от любых пошлин в отношении Евросоюза. На саммите G7 на Сицилии в прошлом году Макрон также заявлял, что сможет отговорить США от выхода из соглашения по климату, напоминает издание.

Если главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу назвал напряжённость в торговой сфере «семейной ссорой», то министры финансов шести других стран выступили с редким публичным упрёком во время предварительного заседания на прошлой неделе и заявили, что они ответят на ввод американских пошлин. Хозяин саммита, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, в минувшие выходные также отметил, что ввод пошлин «оскорбителен» для давнего альянса между США и Канадой.

Ожидается, что Дональд Трамп примет участие в саммите в пятницу и субботу, прежде чем отправится в Сингапур на историческую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня.

По словам представителя Франции, его страна хочет, чтобы в итоговом заявлении говорилось о необходимости открытой торговли, честной и свободной между членами G7 и за её пределами, в то время как любая попытка поставить под удар глобальную торговую систему будет представлять собой угрозу. Все участники «Большой семёрки» также должны пообещать соблюдать правила и стремиться к реформированию Всемирной торговой организации.

Как отметил французский чиновник, в итоговом заявлении саммита неприемлемы утверждения о том, что Иран не соблюдает условия ядерного соглашения или какие-либо попытки осуждения иранского договора, пишет Bloomberg.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
G7 Ангела Меркель Германия Джастин Трюдо Дональд Трамп Иран Канада пошлины президент саммит США торговля Франция Эммануэль Макрон
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров