Bloomberg: Франция не подпишет декларацию G7, если США не пойдут на уступки

По словам чиновника из администрации французского президента, Франция не подпишет итоговую декларацию саммита G7 в Квебеке, если Дональд Трамп не пойдёт на существенные уступки, сообщает Bloomberg. Вслед за Германией Эммануэль Макрон намерен дать США отпор в вопросе торговых пошлин и ядерного соглашения с Ираном.

Франция присоединилась к Германии и адресовала президенту Дональду Трампу предостережение, что она не подпишет итоговую декларацию стран G7 на саммите в Квебеке на этой неделе, если со стороны США не последует серьёзных уступок, пишет Bloomberg. Об этом стало известно от французского чиновника из администрации президента, пожелавшего остаться неназванным в соответствии с официальными правилами Франции.

Эммануэль Макрон дал понять, что необходимо достигнуть прогресса в вопросе пошлин, иранского ядерного соглашения и Парижского соглашения по климату, прежде чем он согласится подписать совместное заявление в Канаде. День накануне саммита 8 и 9 июня в Квебеке французский президент провёл, встречаясь с премьер-министром Трюдо и другими официальными представителями Канады.

Макрон пришёл к выводу, что другие члены «Большой семёрки»: Великобритания, Германия, Япония, Франция, Италия и Канада — должны оказать сопротивление решению Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики, а также дать отпор США по другим вопросам.

Как отмечает издание, Макрон занял такую позицию в то время, когда мировые лидеры собрались в Канаде на саммит, вторя заявлению Ангелы Меркель о необходимости бросить вызов Трампу в вопросах торговли и изменений климата. Канцлер Германии также считает, что недостаток пространства для компромисса может привести к тому, что лидеры государств не смогут прийти к единому мнению и составить традиционную итоговую декларацию.

Открытый вызов лидера Франции президенту Трампу далёк от «особой дружбы», которую он стремился развить во время своего визита в Вашингтон в конце апреля, пишет Bloomberg. В то время Макрон заявлял, что, по его мнению, он может убедить США не выходить из иранского соглашения и отказаться от любых пошлин в отношении Евросоюза. На саммите G7 на Сицилии в прошлом году Макрон также заявлял, что сможет отговорить США от выхода из соглашения по климату, напоминает издание.

Если главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу назвал напряжённость в торговой сфере «семейной ссорой», то министры финансов шести других стран выступили с редким публичным упрёком во время предварительного заседания на прошлой неделе и заявили, что они ответят на ввод американских пошлин. Хозяин саммита, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, в минувшие выходные также отметил, что ввод пошлин «оскорбителен» для давнего альянса между США и Канадой.

Ожидается, что Дональд Трамп примет участие в саммите в пятницу и субботу, прежде чем отправится в Сингапур на историческую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня.

По словам представителя Франции, его страна хочет, чтобы в итоговом заявлении говорилось о необходимости открытой торговли, честной и свободной между членами G7 и за её пределами, в то время как любая попытка поставить под удар глобальную торговую систему будет представлять собой угрозу. Все участники «Большой семёрки» также должны пообещать соблюдать правила и стремиться к реформированию Всемирной торговой организации.

Как отметил французский чиновник, в итоговом заявлении саммита неприемлемы утверждения о том, что Иран не соблюдает условия ядерного соглашения или какие-либо попытки осуждения иранского договора, пишет Bloomberg.