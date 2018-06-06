Atlantic поведал, как европейские политики обратились за вдохновением к русским классикам

Недавно сразу два европейских лидера, Эммануэль Макрон и Джузеппе Конте, в своих выступлениях вспоминали известную «Пушкинскую речь» Фёдора Михайловича Достоевского, посвящённую «русской душе» и отношениям с Европой. Как отмечает корреспондент The Atlantic Рейчел Донадио, французские лидеры нередко прибегают к подобной «мягкой силе», а итальянцы и вовсе известны своими «русофильскими» настроениями.

«Неужто Европа увлеклась Достоевским? Или Пушкиным?» — задаётся вопросом Рейчел Донадио в своей статье в The Atlantic. Во всяком случае, во время пресс-конференции с Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Франции Эммануэль Макрон процитировал слова из известной «Пушкинской речи» Достоевского, посвящённой «русскому универсализму». А затем, через несколько дней во время своего первого обращения к сенату новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте сделал отсылку всё к тому же выступлению великого российского писателя.

Свою знаменитую речь Фёдор Михайлович Достоевский произнёс в 1880 году по случаю открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину, «крёстному отцу русской литературы». Достоевский по-своему интерпретировал пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин», найдя в главной героине, Татьяне, «апофеоз русской женщины» и попытавшись дать характеристику «русской душе». В заключение писатель поделился своими взглядами на отношения России и Европы, которые поразили тогда и западников, и славянофилов — «две российские школы мысли, идеи которых по-прежнему находят отклик и сегодня».

«О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это… будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в неё с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону!» — цитирует автор Достоевского.

Именно к этому отрывку апеллировал Эммануэль Макрон в своём выступлении на ПМЭФ, в качестве возможной базы для поиска взаимопонимания между Россией и Францией. «Нашим народам предстоит преодолеть все европейские противоречия, но мы знаем теперь, уже узнали из прошлого и будем знать завтра, как находить общую почву для примирения», — заявил французский лидер.

Макрон — далеко не первый президент Франции, который, цитируя одного из главных российских писателей, использует культуру и «мягкую силу», чтобы укрепить политические и экономические связи с Москвой. По мнению Рейчел Донадио, Макрон — один из самых образованных политиков на современной международной арене. Правда, это не всегда играет ему на руку — к примеру, французского президента раскритиковали, когда он не смог с помощью своей утончённой речи убедить Дональда Трампа не выходить из иранской ядерной сделки и не вводить пошлины на европейские товары.

Обращаясь к Достоевскому, Джузеппе Конте в свою очередь главной темой своего выступления выбрал отношения между элитами и народом. Впрочем, как подчёркивает автор статьи, в речи российского писателя этот вопрос занимает отнюдь не главное место, если вообще рассматривается. Новый итальянский лидер декламировал: «Нас обвиняют в том, что мы популисты, что мы идём против системы. Эти языковые формулировки каждый волен использовать, как ему вздумается. И если популизм — это когда правящий класс прислушивается к нуждам своего народа, и здесь меня вдохновляет речь Достоевского о Пушкине, если идти против системы означает стремиться к созданию и само создание новой системы, тогда эти политические силы заслуживают таких формулировок».

Конте — малоизвестный юрист, которого Движение пяти звёзд и партия «Лига» поставили во главе коалиционного правительства, первого популистского правительства в одной из стран — основательниц ЕС, добавляет Донадио. Отсылка к Достоевскому в речи Конте была введением к изложению позиции новых итальянских властей по России: Рим хочет «открыться» Москве и выступает за снятие санкций.

Такая позиция для итальянцев не нова — эта страна всегда была «русофильской», от создания самой большой коммунистической партии на Западе до дружбы экс-премьера Сильвио Берлускони с Владимиром Путиным, объясняет автор. Сегодня многие предприниматели из северной Италии, которая активно поддерживает партию «Лига», ведут бизнес с Россией.

Лидер этой партии Маттео Сальвини, который стал министром внутренних дел страны, Достоевского не цитировал. Ему ближе венгерский премьер Виктор Орбан и возглавляющая французский Национальный фронт Марин Ле Пен. И тем не менее Сальвини — поклонник идей Путина о сохранении христианского Запада.

«Народы Европы, и правда, всё ещё очень дороги России», — заключает Рейчел Донадио.