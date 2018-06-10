CNN: для «Большой семёрки» настали интересные времена, а ШОС — такая же скучная и сплочённая как была

Пока на последней встрече стран «Большой семёрки» разворачивался конфликт между США и европейскими странами, саммит ШОС проходил в такой же «скучной» обстановке, какая царит на подобных мероприятиях всегда, констатирует корреспондент CNN Мэтт Риверс. Между тем, как подчёркивает журналист, несмотря на отсутствие реальных новостей, Москве и Пекину удалось показать на саммите некую «альтернативу» «Семёрке» и воспользоваться её нынешней слабостью.

Саммит «Большой семёрки» подошёл к концу, и не за горами — встреча на высшем уровне между США и Северной Кореей. Между тем, есть и ещё одна группа мировых лидеров, которые только что завершили собственное мероприятие — на этот раз в Китае. В городе Циндао прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На встрече присутствовали российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, а также — президенты Ирана и Пакистана и премьер-министр Индии.

А со мной на связь с прямым включением из Циндао выходит корреспондент CNN Мэтт Риверс, который расскажет нам последние новости. Мэтт, события на саммите «Семёрки» мы уже видели и даже обсудили в нашей передаче — но теперь, когда мы наблюдаем за «вашим» саммитом в Китае, сложно отделаться от мыслей вроде «Запад против Востока».



МЭТТ РИВЕРС, корреспондент CNN: Да, можно во многом утверждать, что это — своего рода «альтернативная версия» подобных саммитов. И, конечно, таких разногласий, которые можно было наблюдать на встрече «Семёрки» между Европой и Соединёнными Штатами, здесь не было — тут были только типичные рукопожатия. Всё больше походило на такие саммиты, которые мы привыкли видеть: банальные заявления о «взаимовыгодном сотрудничестве», «развитии» — словом, именно то, чего ожидаешь услышать. Никаких реальных новостных событий тут не произошло — да и проходит этот саммит каждый год.



Тем не менее, вы правы: анализируя это событие, важно не пропустить разницу между западным саммитом в рамках «Большой семёрки», и этим саммитом. И здесь можно заметить, особенно со стороны России и Китая, всё растущее желание показать альтернативное видение глобального влияния. Россия и Китай многие десятилетия не ладили друг с другом несмотря на их общее коммунистическое прошлое, однако в течение последних нескольких лет Си Цзиньпин и Владимир Путин предприняли скоординированные усилия, дабы выступить более единым фронтом. К примеру, по вопросу Ирана, они высказывались в стиле «мы будем продолжать вести дела с Тегераном, даже если от него отвернулся Запад»; обещали они и оказывать материальную поддержку Северной Корее, от которой тоже отказались западные страны.

Таким образом, пусть даже в прошлом Россия и Китай, быть может, ладили и не слишком хорошо, здесь, на этом саммите, они и в самом деле берут инициативу на себя, демонстрируя улыбки, рукопожатия и сотрудничество. Несмотря на то, что особых новостей они не создали, символичность обстановки, как мне кажется, очень даже значима.



Хочу удостовериться, что я правильно вас понимаю: вы хотите сказать, что они готовятся — или даже уже пользуются теми слабостями, которые видят на Западе?



МЭТТ РИВЕРС: Да, на мой взгляд, такое утверждать можно. То есть, они видят, как меняется Запад, как распадаются союзы, о которых ещё буквально пару лет назад и подумать такого нельзя было. Всего пару лет назад можно было говорить, что «Большая семёрка» — такая же скучная как ШОС (а именно такое название носит местный саммит): никаких реальных новостей не было, по сути это была этакая совместная фотосессия, только раздутая. Но теперь мы определённо лицезрели на встрече «Семёрки» разлад между Америкой и странами, входящими в число её старейших и самых традиционных союзников. А вот здесь, в Китае, особенно со стороны самого Китая и России, как мне кажется, мы наблюдаем, как обе эти страны пытаются в каком-то смысле «подобрать эстафету», показать некую альтернативу, единое видение и претензию на глобальное влияние — и западные страны в эту картину не входят.



С нами с репортажем из китайского Циндао был Мэтт Риверс. Благодарим вас за такую ценную информацию, всё это очень интересно! Спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 июня 2018 года.