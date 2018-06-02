Diplomat: Абэ пора забыть о надежде на Курилы, сколько бы сил он на них ни потратил

Несмотря на надежды, которые возлагали японцы на встречу Синдзо Абэ и Владимир Путина, прорыва по Южным Курилам снова не случилось. Пока Москва призывает к терпению, Токио мечтает урегулировать вопрос «при нынешнем поколении». Абэ уже пора было бы оставить свои настойчивые попытки, но Курилы лежат в основе его внешнеполитической программы, поэтому отказаться от этой линии непросто, пишет обозреватель The Diplomat Дэниел Хёрст.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вернулся из четырёхдневного визита в Россию. Но несмотря на большие надежды на прорыв в работе над совместными экономическими проектами по Южным Курилам, встреча принесла лишь ограниченные результаты, пишет обозреватель The Diplomat Дэниел Хёрст. По мнению наблюдателей, Токио рассчитывал на то, что после президентских выборов, которые состоялись в России в марте, у Владимира Путина будет «больше пространства для манёвра», однако теперь, по всей видимости, Японии предстоит пересмотреть свои оценки.



Как подчёркивает автор статьи, территориальный вопрос, касающийся Южных Курил или, как их называют в Японии, «северных территорий», уже давно висит нелёгким грузом в отношениях между двумя странами. Ранее Абэ заявлял, что хочет урегулировать эту проблему в период своего нахождения у власти. Однако, как прокомментировали в японском правительстве, Токио «зашёл слишком далеко со своими ожиданиями» и неправильно интерпретировал настроения в России.



На своей уже 21-й личной встрече, продлившейся три часа, Владимир Путин и Синдзо Абэ, ещё в начале года утверждавший, что связи с Россией представляют «одни из самых перспективных двусторонних отношений» для Японии, договорились ускорить работу над совместными экономическими проектами. Однако лидеры в очередной раз так и не добились компромисса относительно того, как юридически будет оформлена совместная деятельность двух стран на Южных Курилах — Япония настаивает на формулировках, которые, по сути, не признают суверенитет Москвы над островами.



В ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита российский лидер подчеркнул: «Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран». При этом Абэ отметил, что его страна хотела бы урегулировать вопрос с островами «при жизни нынешнего поколения».



По мнению доцента японского филиала Университета Темпл Джеймса Брауна, специализирующегося на отношениях между Москвой и Токио, стороны всё ещё «невероятно далеки» в своих взглядах на юридическую сторону вопроса. Прошедшая встреча должна была уже принести прорыв в переговорах, японские власти буквально готовили к этому общественность, но по мере того, как становилось ясно, что прогресса в обсуждении формального аспекта не наблюдается, ажиотаж стал спадать.



Впрочем, аналитик уверен, что в ближайшее время Абэ не будет резко менять свой курс — если он до сих пор старательно не обращал внимания на все обескураживающие знаки, вроде того что Россия не планирует ответный визит Владимира Путина в Японию, вряд ли что-то изменится в дальнейшем. Для Абэ очень сложно отказаться от идеи урегулирования вопроса по Курилам, потому что она лежит чуть ли не в основе его внешнеполитической программы, и он уже вложил в это направление столько сил, что идти на попятный особенно трудно, объяснил Джеймс Браун.