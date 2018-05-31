JN: работодателям в Японии рекомендуют увеличить время на отдых, чтобы японцы не умирали от перегрузок на работе

В ближайшие годы Министерство труда Японии намерено увеличить число компаний, которые использует систему интервалов — фиксированных промежутков времени для отдыха сотрудников. С помощью этой меры правительство страны надеется сократить смертность от переутомления на работе, пишет The Japan News.

К 2020 году Министерство труда Японии планирует увеличить число компаний, использующих так называемую систему интервалов, как минимум до 10%. Таким образом власти страны пытаются бороться со смертностью от переутомления на работе, пишет The Japan News.

Как поясняет издание, эта система предусматривает предоставление японским работникам фиксированного временного промежутка на отдых между окончанием одного трудового дня и началом другого.

Эта инициатива получила одобрение на комиссии экспертов, в которую вошли представители трудящихся и работодателей. Кроме того, на встрече присутствовали родственники людей, умерших от перегрузок на работе. Они призвали чиновников сделать всё возможное, чтобы распространить информацию об интервальной системе.

По словам издания, японское правительство приняло первый вариант этого плана ещё в 2015 году. Тогда же было решено проводить проверку его выполнения раз в три года.

Система интервалов считается одним из самых эффективных средств против смерти от перенапряжения на работе. Но опрос 2017 года показал, что её применяют только 1,4% компаний. Более того, 40,2% организаций не имеют представления об этой системе, подчёркивает издание.

В новой версии документа говорится, что необходимо создать лучшие условия труда для молодых сотрудников. Кроме того, его авторы отмечают, что к смерти от переутомления на работе могут привести сексуальные домогательства.

Как ожидается, обновлённый план будет одобрен кабинетом министров летом после истечения срока, отведённого для общественного обсуждения, заключает The Japan News.