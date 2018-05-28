Asahi Shimbun: Абэ не стоит спешить с решением курильского вопроса «любым способом»

Японское правительство Синдзо Абэ надеется, что совместная с Россией экономическая деятельность на Курилах поможет приблизить их к Токио, пишет The Asahi Shimbun. Однако, по мнению издания, подобный подход лишь ограничит возможности Японии на переговорах о «спорных территориях».

На прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При этом на встрече не было ни одного намёка на перспективное разрешение многолетнего спора о судьбе Курильских островов, пишет The Asahi Shimbun.

На предыдущем саммите 2016 года два лидера подписали соглашения о ведении совместной экономической деятельности на четырёх островах, «захваченных СССР на исходе Второй мировой». В этот раз Абэ и Путин договорились об отправке новой японской бизнес-миссии в регион.

Токио надеется, что совместная экономическая деятельность послужит плацдармом для «сближения» четырёх островов с Японией. Но Москва продолжает настаивать, что на Курилах должно соблюдаться российское законодательство. Кроме того, создание правовой базы для этой инициативы может оказаться нетривиальной задачей.

Японские власти рассчитывали, что ситуация по курильскому вопросу прояснится после переизбрания Путина. Тем не менее накануне недавних переговоров Кремль дал понять: в будущем мирном договоре, подписанном двумя странами, должно чётко признаваться, что острова законно стали частью Советского Союза по результатам Второй мировой.

По мнению The Asahi Shimbun, «неуступчивость» России в этом вопросе объясняется ухудшением её отношений с Соединёнными Штатами. В последние годы Путин неоднократно выражал беспокойство относительно союза Токио с Вашингтоном. И, очевидно, что он не собирается делать уступки по территориальному спору в ближайшем будущем.

Издание напоминает, что японское правительство назвало присоединение Крыма к России «неприемлемой попыткой изменить существующее положение дел силой». Официальный Токио вместе с другими членам «Большой семёрки» ввёл санкции против Москвы. Но несмотря на это, в 2016 году администрация Абэ учредила новую должность министра экономического сотрудничества с Россией.

Фактически получается, что Япония применяет санкции против России и в то же время ратует за «энергичное» экономическое сотрудничество с ней. Противоречивость подобной политики одновременно вызывает подозрение у западных стран и позволяет Москве «эксплуатировать слабости Токио», рассуждает издание.

Россия обладает «большим влиянием» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове. Поэтому необходимость выстраивать диалог и доверительные отношения с Путиным вполне понятна, признаёт The Asahi Shimbun.

Вместе тем возможности в выстраивании отношений будут ограничены до тех пор, пока позиция Японии сводится к «вымаливанию уступок по территориальному спору». Вместо этого Токио необходимо занять жёсткую позицию в свете внешнеполитического поведения России, «которая часто нарушает международный порядок», и в то же время поместить территориальный вопрос в контексте регионального мира и стабильности, рассуждает издание.

По его словам, не стоит поддаваться иллюзии, что совместная экономическая деятельность сама по себе сможет решить спор по Курилам. Напротив, подобный подход лишь ограничит диапазон возможностей на переговорах.

«Абэ неоднократно заявлял, что он и Путин покончат с этим двусторонним спором. Однако для него на посту премьер-министра было бы слишком рискованным спешно добиваться прорыва в этом деле, страстно стремиться к нему любым способом», — предупреждает The Asahi Shimbun.