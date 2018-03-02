Zakzak
Zakzak: в Японии ждут нового главу российского МИД — Лавров несговорчив по Курилам
Японские дипломаты надеются, что после «переизбрания президента Путина» Сергей Лавров, который известен жёсткой позицией по вопросу Курильских островов, больше не будет возглавлять российское внешнеполитическое ведомство. Как пишет издание Zakzak, в МИД Японии считают, что только новый дипломат сможет помочь развитию российско-японских переговоров.
Zakzak: В российско-японском споре США ставят на мирный договор
Диалог России и Японии о решении проблемы Курил и экономического сотрудничества происходит в запутанных внешнеполитических условиях, пишет журналист-международник Каори Аримото. Если раньше Вашингтон был настроен решительно против уступок Москве, то теперь американские эксперты все чаще советуют Токио пойти на компромисс и заключить с ней мирный договор - пусть даже ценой потери двух из четырех спорных островов.