Японские дипломаты надеются, что после «переизбрания президента Путина» Сергей Лавров, который известен жёсткой позицией по вопросу Курильских островов, больше не будет возглавлять российское внешнеполитическое ведомство. Как пишет издание Zakzak, в МИД Японии считают, что только новый дипломат сможет помочь развитию российско-японских переговоров.

Zakzak: В российско-японском споре США ставят на мирный договор

Диалог России и Японии о решении проблемы Курил и экономического сотрудничества происходит в запутанных внешнеполитических условиях, пишет журналист-международник Каори Аримото. Если раньше Вашингтон был настроен решительно против уступок Москве, то теперь американские эксперты все чаще советуют Токио пойти на компромисс и заключить с ней мирный договор - пусть даже ценой потери двух из четырех спорных островов.