Asia Times: Путин едет на Дальний Восток и, может, заглянет на Курилы

Во время предстоящего визита на Дальний Восток президент России Владимир Путин может посетить Курильские острова, принадлежность которых в настоящий момент оспаривает Япония, передаёт Asia Times. Издание предполагает, что в рамках поездки будет затронут вопрос о размещении на островах новой военно-морской базы страны.

На этой неделе президент России Владимир Путин отправится в турне, в рамках которого посетит три дальневосточных региона — Хабаровск, Южно-Сахалинск и Камчатку, передаёт Asia Times. Сообщается, что в рамках визита, который запланирован на 19—22 февраля, Путин также может посетить Курильские острова, принадлежность которых оспаривает Япония. В стране их называют своими «северными территориями».



Ожидается, что первым городом, который посетит президент, станет Хабаровск, где он осмотрит дома, построенные для пострадавших от крупнейшего за 100 лет наводнения в регионе, оставившего без жилья 35 тыс. россиян. Затем президент отправится в Комсомольск-на-Амуре, где посетит несколько крупных строительных проектов и проведёт несколько встреч.



Издание сообщает, что маршрут президента по Камчатке и Сахалину пока неизвестен. Но, по словам руководителя регионального отделения Российского общества политологов Илдуса Ярулина, весьма вероятно, что Путин обратит особое внимание на военные базы на Курильских островах.



«Курильские острова являются частью Сахалинской области и приграничной зоной. Все понимают важность создания там мощной укреплённой военной базы. Это важная военно-стратегическая зона», — приводит издание слова Ярулина.



Автор статьи полагает, что во время своего визита Путин может затронуть вопрос о месте размещения новой военно-морской базы, о создании которой на Курильских островах было объявлено в октябре прошлого года.



На островах уже расположено подразделение Восточного военного округа. Кроме того, в ноябре 2016 года на островах Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», которые стали дополнением к зенитному ракетному комплексу «Тор-М2У», установленному годом ранее.



Тем не менее главной целью поездки Путина Ярулин называет желание вновь указать на принадлежность Курильских островов России.



Издание напоминает, что территориальный спор о южной части Курильской гряды до сих пор препятствует подписанию Россией и Японией мирного договора по итогам Второй мировой войны.



Тем не менее сегодня обе страны, по мнению издания, выступают за диалог по урегулированию спора. Так, в декабре 2016 года Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали соглашение о начале совместных консультаций по этому вопросу, которое предполагает укрепление отношений в области энергетики, бизнеса и индустриализации Дальнего Востока.



Кроме того, в январе 2018 года появились сообщения о подготовке новых переговоров. Среди прочего они должны затронуть вопрос о возможности совместной экономической деятельности двух стран на южных островах гряды.



При этом издание полагает, что разрешение спора станет выигрышным для обеих сторон. Абэ, учитывая количество времени, которое он потратил на решение вопроса, не потеряет свой политический капитал, а Россия не лишится японских инвестиций.



Сообщается, что последней остановкой Путина в рамках визита станет Камчатка, где, по мнению Ярулина, президент проинспектирует развитие золотодобывающей отрасли, учитывая, что регион превысил плановые показатели по золотодобыче.



Издание отмечает, что одной из наиболее важных целей визита станут выступления Путина в преддверии президентских выборов, которые пройдут 18 марта этого года. Ожидается, что Путин объявит политическую программу на следующий президентский срок, вместе с тем продемонстрировав азиатским партнёрам приверженность развитию Дальневосточного региона России.



Вероятно также, отмечает Ярулин, по итогам поездки Путин объявит о появлении у него дальневосточной резиденции, которая облегчит проведение встреч с главами государств Азиатско-Тихоокеанского региона.



Издание сообщает, что территория Дальневосточного региона составляет около 36% от всей площади страны и содержит 98% запасов российских алмазов, 80% запасов олова, 50% всех запасов золота и 40% рыбопромыслового ресурса. Однако население региона приравнивается примерно к 4,2% населения России.



При этом правительство заявляет, что динамичное развитие региона является одним из приоритетов России и важнейшей составляющей стратегии по наращиванию конкурентоспособности страны, сообщает Asia Times.