Bloomberg: Путин призвал Абэ к «терпению» в разрешении вопроса с Курилами

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал поставить точку в вопросе мирного договора с Россией, сообщает Bloomberg. Глава же Кремля призвал проявить «терпение» и «продолжать поиск решения».

После встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский президент Владимир Путин призвал к «терпению» в разрешении территориальных сопоров вокруг Курил, сообщает Bloomberg. «Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения», — заявил глава Кремля.

В свою очередь Абэ предложил России и Японии проводить совместную экономическую деятельность на четырёх спорных островах для достижения соглашения, «приемлемого для обоих государства». Также он заявил, что намерен предпринять решительные шаги для подписания мирного договора с Россией.

Японский лидер хочет компенсировать рост экономического и военного влияния Китая в регионе и потому настаивает на более скором решении вопроса с Курилами. Для этого он подталкивает японских бизнесменов к инвестициям в Россию, хотя они не испытыват особого к этому интереса из-за сомнений по поводу инвестиционного климата.