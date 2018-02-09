Asia Times: Япония модернизирует Владивосток в надежде на «смягчение курильского вопроса»

Накануне визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в этом году Токио подготовил проект по модернизации Владивостока в надежде на «смягчение переговоров по Курилам», сообщает Asia Times. Однако, по мнению экспертов, эффект от проекта японцев, скорее всего, останется «символическим» и не решит проблему «спорных территорий».

Япония намерена представить план по модернизации транспортной инфраструктуры и канализационных систем во Владивостоке с целью добиться прогресса по вопросу Курильских островов, пишет Asia Times. Предложения подготовлены японским правительством накануне визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию в мае этого года. Как напоминает издание, правительство Абэ призывало японских бизнесменов объединиться для экономического сотрудничества с Россией, в том числе «в надежде на смягчение переговоров по Курилам».

Проект включает в себя создание кольцевой дороги для налаживания движения транспорта, модернизацию центральных улиц, обновление канализационной системы, создание новых бизнес- и образовательных центров, а также экологически безвредных мусоросжигательных предприятий. Финансирование частично может взять на себя Японский банк международного сотрудничества. Токио уже запустил несколько инициатив по усилению экономического сотрудничества с Москвой. Например, делегации японских компаний посещали Курилы для обсуждения совместного бизнеса с Россией.

По словам доцента Дальневосточного федерального университета Артёма Лукина, финансирование этих проектов остаётся неясным. Если они ограничатся внедрением «умных технологий» и лишь некоторыми районами Владивостока, то их общий эффект будет в основном «символическим». Полномасштабная модернизация города потребовала бы от Японии миллиарды долларов, что выглядит «маловероятным», отметил Лукин. Также учёный усомнился в том, что территориальный спор может быть решён с помощью экономических рычагов. «Стабильные японские инвестиции в российскую экономику улучшат атмосферу между обеими странами и, возможно, повысят шансы на компромиссное решение проблемы, но не более того. Даже если Япония начнёт инвестировать миллиарды долларов в Россию, это само по себе не решит проблему Южных Курил. Наивно думать, что такая сверхдержава, как Россия, обменяет спорные территории на деньги, даже очень большие», — резюмировал Лукин.