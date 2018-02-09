Asia Times: Япония модернизирует Владивосток в надежде на «смягчение курильского вопроса»

Накануне визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в этом году Токио подготовил проект по модернизации Владивостока в надежде на «смягчение переговоров по Курилам», сообщает Asia Times. Однако, по мнению экспертов, эффект от проекта японцев, скорее всего, останется «символическим» и не решит проблему «спорных территорий».
Япония намерена представить план по модернизации транспортной инфраструктуры и канализационных систем во Владивостоке с целью добиться прогресса по вопросу Курильских островов, пишет Asia Times. Предложения подготовлены японским правительством накануне визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию в мае этого года. Как напоминает издание, правительство Абэ призывало японских бизнесменов объединиться для экономического сотрудничества с Россией, в том числе «в надежде на смягчение переговоров по Курилам».
Проект включает в себя создание кольцевой дороги для налаживания движения транспорта, модернизацию центральных улиц, обновление канализационной системы, создание новых бизнес- и образовательных центров, а также экологически безвредных мусоросжигательных предприятий. Финансирование частично может взять на себя Японский банк международного сотрудничества. Токио уже запустил несколько инициатив по усилению экономического сотрудничества с Москвой. Например, делегации японских компаний посещали Курилы для обсуждения совместного бизнеса с Россией.
По словам доцента Дальневосточного федерального университета Артёма Лукина, финансирование этих проектов остаётся неясным. Если они ограничатся внедрением «умных технологий» и лишь некоторыми районами Владивостока, то их общий эффект будет в основном «символическим». Полномасштабная модернизация города потребовала бы от Японии миллиарды долларов, что выглядит «маловероятным», отметил Лукин. Также учёный усомнился в том, что территориальный спор может быть решён с помощью экономических рычагов. «Стабильные японские инвестиции в российскую экономику улучшат атмосферу между обеими странами и, возможно, повысят шансы на компромиссное решение проблемы, но не более того. Даже если Япония начнёт инвестировать миллиарды долларов в Россию, это само по себе не решит проблему Южных Курил. Наивно думать, что такая сверхдержава, как Россия, обменяет спорные территории на деньги, даже очень большие», — резюмировал Лукин.
Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин прокомментировал в разговоре с RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разгромили террористов «Исламского государства»* в Сирии.
Соединённые Штаты приступили к выводу своих войск с территории Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. По её словам, американская сторона переходит к «следующему этапу кампании».
Россиянин Валерий Иванов скончался в исправительной колонии Львовской колонии в результате «падения с лестницы», утверждается на сайте уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разгромили террористов «Исламского государства»* в Сирии.
В Калининградской области начали доследственную проверку из-за гибели шестилетнего ребёнка под металлической конструкцией, сообщает интернет-издание «Невские новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на получение нейтрального статуса на 2019 год от первых пяти спортсменов.
Призёр Олимпийских игр Олег Овсянников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал приезд канадского тренера Брайана Орсера на чемпионат России по фигурному катанию в Саранск, где выступит его подопечная Евгения Медведева.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал заявление о том, что Госдеп одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд.
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получит более четырёх тысяч предметов, найденных во время изыскательных работ в ходе строительства севастопольского участка трассы «Таврида». Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в беседе с Inforeactor прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
Анонсированный секретарём СНБО Украины Александром Турчиновым новый проход украинских военных кораблей через Керченский пролив станет очередной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Заксобрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о наказании для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу автора инициативы, депутата Дениса Четырбока.
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что его подопечная была разочарована тем, что не смогла пробиться в финал серии Гран-при по фигурному катанию, прошедший в канадском Ванкувере.