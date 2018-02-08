Mainichi Shimbun: Токио выразил протест Москве из-за военных учений на Курилах

Токио выразил протест Москве из-за начавшихся на Курилах военных учений, сообщает Mainichi Shimbun. По словам министра иностранных дел Японии Таро Коно, учения приведут к «милитаризации четырёх островов», что «несовместимо с позицией» его страны и «достойно сожаления».
Япония выразила протест России в связи с начавшимися военными учениями на Южных Курилах, сообщает Mainichi Shimbun. «Это приведёт к милитаризации четырёх островов. Это несовместимо с позицией нашей страны и достойно сожаления», — заявил министр иностранных дел страны Таро Коно.
Как пишет издание, Москва начала учения в тот же день, когда Россия и Япония вели переговоры об островах в Токио, в частности на тему экономического сотрудничества обеих стран. Российские учения не были темой переговоров во вторник, заявил Коно. По его словам, Япония смогла «подтвердить факт военных учений только после окончания переговоров». При этом министр отметил, что учения не повлияют на запланированную поездку премьер-министра Синдзо Абэ. «Мы будем настойчиво вести переговоры с Россией, чтобы решить эти вопросы», — отметил он.
По данным Министерства иностранных дел Японии, около 2 тыс. российских солдат принимают участие в учениях на Курилах. В среду по случаю Дня «северных территорий» Абэ повторил своё обещание вести переговоры с целью подписания мирного договора с Россией. «Это ненормально, что двусторонний мирный договор не был подписан спустя 72 года после войны. Мы должны каким-то образом выйти из этого тупика», — резюмировал японский премьер.
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