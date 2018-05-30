Global Times: стремление США «перестроить» мир дало сбой

На протяжении своего существования США пытались изменить другие государства, пишет в своей статье для Global Times профессор пекинского Института международных отношений Ли Хейдонг. Порой эти попытки оказывались относительно успешными, как в случае Японии и Германии. Однако в последнее время «твёрдая решимость» американцев силой подстроить под себя мир всё чаще оказывается провальной, считает эксперт.

Недавняя победа религиозного деятеля Муктады ас-Садра и его коалиции «Саирун» на выборах в Ираке стала позором для США. Вашингтон начал иракскую кампанию, которая привела к многочисленным людским и экономическим потерям, в надежде получить лояльное правительство в Багдаде. Но теперь к власти в стране могут прийти антиамериканские и проиранские силы, пишет на страницах Global Times профессор пекинского Института международных отношений Ли Хейдонг.

По его словам, исторически Соединённые Штаты обладали огромной возможностью перестраивать регион или страну. Ещё во время войны за независимость и территориального расширения они кардинально изменили политическую обстановку в Северной Америке. Вашингтон потеснил Францию, Россию, Испанию и Великобританию, создав базу для того, чтобы стать ведущей мировой державой.

В XX веке США в основном применяли свою способность в Латинской Америке, Японии и Европе. До конца холодной войны Германия и Япония приводились в качестве успешных примеров стран, «перестроенных Америкой», отмечает автор статьи.

Он признаёт, что США изменили традиционное поведение стран Европы и помогли привнести демократию на континент. Кроме того, Вашингтон не в малой степени содействовал европейской интеграции.

Тем не менее после окончания холодной войны американцы вновь начали использовать Европу, чтобы решать собственные внешнеполитические задачи. В процессе Вашингтон попытался перестроить Россию, некоторые государства Ближнего Востока и Северной Африки, но «потерпел фиаско». «США оказались не столь могущественными, какими они себя представляли, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран и изменять их», — утверждает Хейдонг.

На его взгляд, политические элиты США традиционно любят демонизировать идеологических противников и «фанатично относятся к силе». Поэтому Вашингтон легко совершает ошибки при оценке ситуации в других государствах и тем самым «усугубляет хаос внутри них».

«США склонны переоценивать свою идеологию и рассматривать режимы, которые не одобряют американский либерализм или бросают ему вызов, в качестве соперников или врагов. В итоге американцы получают упрощённое представление о целевой стране и превратное суждение о существующей в ней расстановке сил», — поясняет учёный.

Силовые операции часто становятся приоритетной задачей США. Но военное могущество страны обычно имеет деструктивные, а не конструктивные последствия. Ослабление или даже уничтожение правящих режимов создаёт почву для мятежей, свидетельством чему служат Ирак, Ливия и Сирия.

«При этом США не удаётся извлечь урок из трагедий, и поэтому они повторяют свои ошибки в попытке перестроить другие режимы. Они верят, что установление демократии в американском стиле — желание, которое разделяют все люди», — полагает Хейдонг.

Вашингтону действительно удалось преобразить Японию и Германию. Однако несколько исследований показали, что их пример не универсален и подобные попытки США гораздо чаще заканчивались провалом, как показали военные интервенции во Вьетнам, Латинскую Америку, на Ближний Восток и в Северную Африку, подчёркивает автор статьи.

«Несмотря на твёрдую решимость изменить другие страны, практикуемый США метод оказывается неэффективным. И чаще всего он приводит к конфликтам, а не к долгосрочной стабильности и миру», — заключает Ли Хейдонг.