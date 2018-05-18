Nation: разорвав сделку с Ираном, Трамп толкнул Ближний Восток в адскую бездну

Выход США из ядерной сделки с Ираном заставляет задуматься о том, как будет выглядеть третья война в Персидском заливе, пишет The Nation. Как отмечает журнал, на Ближнем Востоке сформировались два мощных военных блока, твёрдо намеренных одержать победу в геополитической схватке. Тем не менее вне зависимости от исхода этого конфликта он приведёт лишь к многочисленным жертвам, потокам беженцев и разрушению региона.

Президент США Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, поэтому сейчас самое время задуматься о том, к чему может привести третья война в Персидском заливе. И, если принять в расчёт 16-летний опыт США в сфере конфликтов на Ближнем Востоке, то можно сказать, что это столкновение будет не слишком приятным, пишет The Nation.

The New York Times недавно выяснила, что американский спецназ тайно помогает саудовским военным в борьбе против хуситских повстанцев в Йемене. Это лишь один из признаков того, что Вашингтон готовится к возможной новой войне между государствами в Персидском заливе. Два предыдущих конфликта в этом регионе — операция «Буря в пустыне» и вторжение в Ирак — окончились «победами» США, которые привели к возникновению ИГ*, миллионам беженцев и дестабилизации Ближнего Востока.

«Третья война в Персидском заливе — не против Ирака, но против Ирана и его союзников — без всяких сомнений, закончится ещё одной американской «победой», которая посеет ещё более ужасный хаос и из-за которой прольётся ещё больше крови, — предупреждает журнал.

Подобно предыдущим конфликтам, третья война в Персидском заливе будет представлять собой череду интенсивных вооружённых столкновений американских сил с иранскими. В последние годы США сражались с ИГ и другими террористическими группировками, однако такая война мало похожа на борьбу с современным государством, обладающим профессиональной армией и готовым отстаивать свой суверенитет.

Кроме того, третья война в Персидском заливе будет отличаться от предыдущих ближневосточных конфликтов своим географическим размахом боевых действий и количеством замешанных в ней крупных игроков. По всей вероятности, театр военный действий протянется от Средиземного моря до Ормузского пролива, где Персидский залив граничит с Индийским океаном.

На одной стороне конфликта могут оказаться Иран, «сирийский режим» Башара Асада, «Хезболла» и шиитское ополчение в Ираке и Йемене, в то время как на другой — Израиль, Саудовская Аравия, США и Объединённые Арабские Эмираты. Кроме того, если ситуация в Сирии выйдет из-под контроля, то в конфликт может вмешаться и Россия.

Все эти игроки располагают огромными запасами высотехнологичного оружия, так что бои будут ожесточёнными, кровавыми и невероятно разрушительными. Иран получает современное вооружение из России, а также использует свой серьёзный военный потенциал, благодаря которому он сам может снабжать как «режим» Асада, так и, по всей видимости, «Хезболлу».

Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ на протяжении долгого времени получали от Вашингтона передовые системы вооружения на десятки миллиардов долларов, и президент США Дональд Трамп обещал расширить эти поставки. «Это означает, что, едва начавшись, третья война в Персидском заливе примет серьёзные масштабы и, без всяких сомнений, приведёт к большим потерям среди военных и гражданского населения, а также к новым потокам беженцев», — уверен The Nation.

США и их союзники попытаются быстро уничтожить военный потенциал Ирана, для чего потребуются несколько волн авиаракетных ударов, которые наверняка будут нанесены в том числе и по целям в районах с большой плотностью населения. Тегеран и его союзники ответят ударами по важным целям в Израиле и Саудовской Аравии, включая города и нефтяные комплексы. Кроме того, союзные Ирану шииты в Ираке, Йемене и других районах могут развернуть собственное наступление на альянс во главе с США.

Как только эта схватка начнётся, можно будет только гадать, чем она закончится. Однако история XXI века указывает: что бы ни произошло, события будут развиваться совсем не так, как это планировали генералы, а сам конфликт, в конечном счёте, не приведёт ни к чему хорошему.

Кроме того, не совсем ясно, какой инцидент может спровоцировать войну. The Nation допускает, что искрой, из-за которой разгорится пожар в регионе, станет столкновение между израильским и иранским военными контингентами в Сирии, где последние развернули базы для поддержки «режима» Асада и «Хезболлы». С другой стороны, конфликт может начаться и в результате столкновения американских и иранских судов в Персидском заливе, где обе стороны регулярно осуществляют агрессивные сближения.

«По причине всего выше сказанного напрашивается вопрос: «Почему США и их союзники в регионе движутся к очередной крупной войне в Персидском заливе? Почему сейчас?» — пишет издание.

Первые две войны в Персидском заливе были вызваны по большей части «нефтяной геополитикой». После окончания Второй мировой войны зависимость США от импорта нефти неуклонно увеличивалась, поэтому Вашингтон наладил тесные связи с крупнейшим производителем чёрного золота — Саудовской Аравией. В 1980 году Америка впервые заявила о том, что применит силу в случае угрозы срыва поставок ближневосточной нефти.

Именно «нефтяная геополитика» была одним из главных факторов вмешательства США в первую войну в Персидском заливе в 1990 году, когда Вашингтон защитил Кувейт от иракского вторжения. Что касается вторжения в Ирак в 2003 году, то там нефть играла меньшую, но всё равно существенную роль.

Однако в наши дни значение нефтяного фактора уменьшилось. Теперь главную роль играет битва за региональное господство между Ираном и Саудовской Аравией. Обе страны считают себя лидерами определённых сообществ: Иран опирается на шиитов, в то время как Саудовская Аравия — на суннитов. Ситуацию осложняет то, что Трамп, который, очевидно, питает к иранцам глубокую неприязнь, встал на сторону «большой лиги саудовцев». Кроме того, опасаясь продвижения Тегерана в регионе, такой же выбор сделал и Израиль.

В последние годы зависимость Америки от импортной нефти серьёзно снизилась, так как США активно разрабатывают собственные месторождения путём гидроразрывов. В результате доступ к Персидскому заливу значит для Вашингтона куда меньше, чем в предыдущие десятилетия.

Вторгнувшись в Ирак в 2003 году, США также уничтожили крупный оплот суннитов. Как это ни иронично, это привело к расширению влияния шиитов и сделало Иран главным — и, вполне возможно, единственным — игроком, которому война пошла на пользу.

Хотя войны в Сирии и Йемене катастрофичны сами по себе, они также усложняют ситуацию на геополитической шахматной доске, на которой с момента вторжения в Ирак появилась фигура Вашингтона. В Сирии в союзе с президентом России Владимиром Путиным Иран пытается сохранить «жестокий режим» Башара Асада, подпитывая его оружием и деньгами. Что касается Йемена, то там иранцы, по некоторым данным, помогают хуситам оружием и ракетными технологиями.

Саудовцы в свою очередь всё более активно наращивают военную мощь, пытаясь защитить суннитов по всему региону. В противовес Тегерану они вооружают экстремистов, в число которых, очевидно, входят и группировки, имеющие отношение к «Аль-Каиде»**. Кроме того, в 2015 году они сформировали коалицию государств с целью сокрушить хуситских повстанцев путём жестокой войны и блокады, которая привела к массовому голоду и гуманитарной катастрофе.

Хотя администрация Обамы и пыталась урегулировать ситуацию с помощью иранской ядерной сделки, ей так и не удалось заручиться в этом вопросе поддержкой Саудовской Аравии и Израиля. Тем не менее при Обаме Вашингтон продолжил поставлять этим странам оружие, а также помогал саудовским самолётам с дозаправкой в воздухе, чтобы те могли наносить удар вглубь Йемена.

С избранием Дональда Трампа подобные тенденции стали ещё очевиднее, причём не в последнюю очередь из-за личностного фактора. Трамп, в администрацию которого вошло изрядное количество иранофобов, по всей видимости, испытывает к Тегерану первобытную неприязнь, так как иранцы не относятся к нему с должным, по его мнению, обожанием, что отличает их от саудовцев.

Кроме того, взгляды суннитских государств разделяет ещё один ключевой игрок в регионе — Израиль. Премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху на протяжении многих лет противостоял амбициям Ирана в регионе, и в лице Трампа и саудовского кронпринца он нашёл «союзников своей мечты».

Теперь Нетаньяху подталкивает и так разорённый регион к войне, которая может привести к ещё большим разрушениям, а также формированию новых террористических группировок. Кроме того, существует опасность, что хаос выльется и на мировой уровень, учитывая, что Иран пользуется поддержкой как России, так и Китая.

The Nation призывает обратить внимание на заявления Нетаньяху и Трампа о том, что Иран представляет опасность для всего региона. «Считайте их не элементами политической риторики, а мрачными пророчествами. Подобные пророчества вы ещё не раз услышите в ближайшие месяцы, пока США, Израиль и Саудовская Аравия будут идти к войне с Ираном и его союзниками. Хотя идеология и религия сыграют свою роль в грядущих событиях, главным фактором остаётся геополитическая борьба за контроль над регионом Персидского залива со всеми его богатствами между двумя блоками стран, настроенных на победу», — отмечает журнал.

Никто точно не сможет сказать, когда между этими сторонами начнётся новая разрушительная война, — если таковая вообще будет. Вероятные события вроде обострения ситуации на Корейском полуострове, нового кризиса с участием России и глобального экономического кризиса могут отвлечь внимание от региона и понизить значение схватки в Персидском заливе.

«Однако без подобных событий, по всей видимости, дорога к войне, — которая, без всяких сомнений, окажется дорогой в ад, — остаётся открытой», — подводит итог The Nation.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.