DI: в мире пока не так опасно, как во время войны в Ираке — что бы Трамп ни творил

В мире далеко не так опасно, как после терактов 11 сентября 2001 года и американского вторжения в Ирак, несмотря на все разрушительные действия президента Дональда Трампа, пишет Фрида Валльнор для Dagens Industri, ссылаясь на экономистов Федеральной резервной системы США. По мнению журналистки, низкий уровень мировой напряжённости связан с тем, что все решения Вашингтона предсказуемы.

В феврале этого года два экономиста Федеральной резервной системы США Дарио Калдара и Маттео Иаковьелло выпустили доклад, в котором ввели новый индекс для измерения геополитических рисков. Фиксируя определённые ключевые слова в 11 крупнейших газетах мира, они смогли оценить градус геополитической напряжённости в мире. Кроме того, экономисты указали на очевидную историческую связь между высокой мировой напряжённостью и спадом экономической активности, пишет Фрида Валльнор для Dagens Industri.



С учётом действий президента США Дональда Трампа после его прихода к власти можно было бы подумать, что этот индекс пробил потолок — особенно в последнее время, когда мало кто не согласится с тем, что он поспособствовал росту нестабильности в мире.



Решение о выходе США из иранской сделки и переезд американского посольства в Израиле в Иерусалим привели к волнениям на Ближнем Востоке, а конфронтационная торговая политика усилила напряжённость между Америкой, Китаем и Европейским союзом. В то же время отношения Запада с Россией прохладны как никогда, а после отмены Трампом саммита с Ким Чен Ыном на повестке дня вновь появилась опасность ядерной войны с Северной Кореей.



«Но дело в том, что этот индекс даже не приблизился к тем показателям, которые были во время войны в Персидском заливе 1991 года, вторжения в Ирак в 2003-м, терактов 11 сентября (2001 года. — ИноТВ) или в Париже в 2015 году. Тем не менее, нормальный уровень напряжённости с 2014 года несколько повысился», — отмечает шведская журналистка.



Кроме того, нет никакой речи и о снижении экономической активности в США с момента занятия Трампом президентского кресла. Последние статистические данные говорят о высоких экономических показателях и рекордно низком месячном уровне безработицы (3,9% в апреле). Более того, после определённого спада в начале года, американские биржевые показатели также находятся на хорошем уровне.



«Неужели люди и финансовые рынки приобрели иммунитет к политическому риску?» — задаётся вопросом Валльнор.



Такую сдержанную реакцию, по мнению автора, можно объяснить тем, что действия Трампа не стали сюрпризом — о своих будущих шагах он говорил ещё во время предвыборной кампании. Во многом он лишь выполняет свои предвыборные обещания. Кроме того, было бы совсем неудивительно, если бы и читатели, и журналисты в какой-то момент пресытились плохими новостями из Белого дома.



Ещё одно неизбежное следствие сильной экономики США и способности Трампа выполнять предвыборные обещание — опасность, что американский лидер не станет «кратковременным феноменом»: рейтинги доверия, как к президенту, так и к Республиканской партии всё выше.



«Иными словами, нужно учитывать вероятность того, что считаться с политикой Трампа придётся вплоть до января 2025 года», — полагает автор.



У такой долгосрочной перспективы есть свои преимущества. Прежде всего, она усиливает предчувствие, что роль мирового лидера, которая исторически была свойственна США и в которой они, очевидно, уже не заинтересованы, придётся взяться на себя кому-то другому.



Среди кандидатов лучше всего на эту роль подходит ЕС. На фоне выхода США из Парижского соглашения по климату и иранской ядерной сделки, Европа показала многообещающую политику: она забыла про внутренние разногласия, встала на защиту своих принципов и не уступила деструктивному американскому курсу.



Заявления еврочиновников о том, что ЕС не будет вести переговоры о торговых пошлинах с пистолетом у виска — это ещё один пример того, как Европе нужно себя вести с администрацией Трампа.



«Поэтому ЕС следует и в дальнейшем придерживаться выбранного пути: усиливать нашу оборону, укреплять связи с единомышленниками по всему миру с помощью договоров о свободной торговле и работе в области климата», — подводит итог Фрида Валльнор.