NZZ: сердечному приёму в России Меркель всё равно предпочтёт пренебрежение в США

Несмотря на «беспрецедентное пренебрежение», которое Дональд Трамп выказывает немецкому канцлеру, «естественное место» Германии — на стороне США, которые были «акушером» и на протяжении десятилетий «надёжным крёстным» федеративной республики, пишет Neue Zürcher Zeitung. Более того, будет ошибкой предположить, что после последнего визита Ангелы Меркель в Россию, где ей устроили «прямо-таки сердечный приём», возникнет российско-немецкий альянс, подчёркивает автор статьи.

«Естественное место» Германии — на стороне США, которые были «акушером» и на протяжении десятилетий «надёжным крёстным» федеративной республики. Общими у Берлина и Вашингтона были не только интересы и либеральные ценности, но и космополитическое мировоззрение, пишет Neue Zürcher Zeitung.

В последнее время глава Белого дома Дональд Трамп, однако, делает всё, чтобы «подорвать эту глубокую, сформировавшуюся связь», отмечает в своей колонке на страницах швейцарской газеты немецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ульрих Шпек.

«При этом пренебрежение, которое Трамп выказывает немецкому канцлеру, беспрецедентно в истории послевоенного времени», — поражается Шпек.

Главу немецкого правительства Ангелу Меркель президент США «неоднократно загонял в угол»: за дисбаланс в торговле, за низкие военные расходы, а также за проект газопровода «Северный поток — 2», уточняет автор статьи.

«После же визита Меркель Трамп и вовсе пренебрёг всеми мольбами европейцев и вышел из атомной сделки с Ираном», — напоминает Шпек.



И вот теперь, продолжает автор, именно канцлер Германии, которая в 2014 году «возглавила европейское сопротивление российской агрессии против Украины», вынуждена идти на более тесное сотрудничество с президентом Российской Федерации.



В свою очередь, глава Кремля Владимир Путин — в ходе «вечной борьбы с Америкой» — видит в ухудшении немецко-американских отношений «уникальную возможность» переманить «ключевую страну в Центральной Европе» на российскую сторону, считает Шпек.



«Фотографии (со встречи Путина и Меркель в Сочи. — ИноТВ) говорят о многом и демонстрируют всю парадоксальность сложившейся ситуации: в Вашингтоне на Меркель, которая всегда боролась за безусловное единение Германии с Западом, смотрят свысока и устраивают ей разнос; в Москве же немецкому канцлеру, которая в последние годы часто выступала за сдерживание российских геополитических амбиций, устраивают — по путинским меркам — прямо-таки сердечный приём», — подчёркивает автор колонки в Neue Zürcher Zeitung.



Впрочем, будет ошибкой предположить, что в результате из всего этого получится российско-немецкий альянс, успокаивает Ульрих Шпек. «То, что при Меркель Германия кардинально отвернётся от США и сделает ставку на Россию и Китай, просто немыслимо», — констатирует немецкий эксперт по вопросам внешней политики.