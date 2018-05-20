FT: Путин может наслаждаться моментом — Меркель и Макрон прокладывают путь к его двери

В пятницу на переговоры к Путину приезжала канцлер Германии, а на будущей неделе ожидается прибытие французского президента в Санкт-Петербург. Как пишет Financial Times, после выхода США из иранской сделки оказалось, что у европейских стран с Россией может быть немало общих интересов, и теперь Путин стремится показать, что он более надёжный партнёр, нежели Дональд Трамп.

«Владимир Путин может наслаждаться этим моментом: два наиболее влиятельных европейских политика протаптывают тропинку к его двери», — пишет Financial Times. В пятницу в Сочи приехала Ангела Меркель, чтобы показать, что сохранение хороших отношений с Россией входит в стратегические интересы Германии. А на будущей неделе в Санкт-Петербурге среди гостей экономического форума будет Эммануэль Макрон.

В последние месяцы в дипломатическом плане Россия не могла похвастать успехами, пишет автор статьи. Но эти два визита показывают, что, возможно, всё налаживается, и вверх Россию тянет решение Трампа выйти из иранской сделки.

Россия и Германия расходятся в своих взглядах по Сирии, Украине и роли Кремля в американских выборах, однако теперь обнаружилось, что у них есть ряд общих интересов: обе страны хотят сохранить соглашение по Ирану и противятся давлению США по «Северному потоку — 2». Французские власти также признают, что в некоторых пунктах их интересы совпадают с российскими, и именно с такой идеей собирается приехать в Россию президент Макрон.

«Очевидно, что Путин смакует возможность показать, что он более надёжный партнёр, чем Трамп, который показал неуважение к традиционным союзам», — пишет автор статьи. «Путин чувствует себя временным победителем в этой новой обстановке, — приводит журналист слова главы комитета по международным отношениям в бундестаге Норберта Рёттгена. — Он не может поверить в свою удачу».

Главной темой на встрече Путина и Меркель стал газопровод «Северный поток — 2», отмечает автор. Администрация Трампа выступает против его реализации, поскольку считает, что он лишит Киев доходов от трансфера энергоносителей и усилит зависимость Европы от России. Чтобы снизить обеспокоенность США, Меркель заручилась заверениями Путина, что Россия будет продолжать пользоваться трубопроводами на территории Украины.

Франция также надеется, что поездка Макрона в Россию возвестит об оттепели в отношениях. Во время встречи со своим российским коллегой французский президент постарается показать, что его страна остаётся на твёрдой позиции по спорным вопросам вроде Сирии, но пытается углубить отношения во всех возможных сферах.

Однако, как отмечает автор статьи, признаки сближения между Россией и этими европейскими странами стираются, если противопоставить эту динамику тем спорам, которые остаются между ними. Так, Франция и Германия неоднократно критиковали Россию за поддержку Башара Асада и за Восточную Украину, а также последовали примеру Великобритании и выдворили ряд российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля.

Кроме того журналист приводит мнение политолога Антона Хлопкова, который считает, что спасти иранскую сделку так и не удастся из-за опасений европейских стран. А Григорий Явлинский и вовсе настаивает, что первопричиной охлаждения в отношениях между Россией и Западом стал украинский вопрос, а потому наладиться они могут только тогда, когда Россия согласится обсуждать статус Крыма, что вряд ли произойдёт.

При этом Меркель опровергла мысль, что потепление в её отношениях с Путиным означает отдаление от США. «У нас крепкая трансатлантическая дружба. На протяжении всей истории у нас были споры и разница во мнениях. Но это не ставит под сомнение интенсивность этих трансатлантических отношений», — приводит её слова Financial Times.