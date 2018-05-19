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Hill: Путин отметил в Трампе «крепкого предпринимателя»

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Владимир Путин назвал Дональда Трампа «крепким, хорошим предпринимателем» и предположил, что именно этим и объясняются угрозы США наложить очередные санкции, если проект «Северный поток — 2» будет осуществлён. Как поясняет The Hill, Трамп раньше тоже называл Путина сильным лидером, но позже показал свою жёсткую позицию, наложив на Россию новые санкции.
Hill: Путин отметил в Трампе «крепкого предпринимателя»
Reuters

Владимир Путин назвал своего коллегу Дональда Трампа по имени и отметил, что он хороший бизнесмен, пишет The Hill. «Дональд — он не просто президент США сегодня, он ещё и крепкий, хороший предприниматель. Поэтому я думаю, что он продвигает ещё интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи американского СПГ на европейском рынке», — сказал российский президент.
 
Речь шла о проекте «Северный поток — 2», который должен обеспечить поставки российского газа в Германию. США грозят санкциями в случае строительства этого трубопровода, опасаясь, что он усилит зависимость Западной Европы от российского газа. Этот вопрос среди прочих обсуждали Владимир Путин и Ангела Меркель во время переговоров в Сочи.
 
В свою очередь, Меркель предположила, что у России всё же есть некие скрытые мотивы в строительстве газопровода, учитывая его стратегическую важность. Путин же настаивает, что его цели — сугубо экономические.
 
Когда Трамп в своё время назвал Путина сильным лидером, многие были удивлены, отмечает The Hill. Но позже он показал, что его администрация придерживается жёсткой позиции по отношению к России, после того как ввёл новые антироссийские санкции.

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источник
Hill США Северная Америка
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