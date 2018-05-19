Hill: Путин отметил в Трампе «крепкого предпринимателя»

Владимир Путин назвал Дональда Трампа «крепким, хорошим предпринимателем» и предположил, что именно этим и объясняются угрозы США наложить очередные санкции, если проект «Северный поток — 2» будет осуществлён. Как поясняет The Hill, Трамп раньше тоже называл Путина сильным лидером, но позже показал свою жёсткую позицию, наложив на Россию новые санкции.

Владимир Путин назвал своего коллегу Дональда Трампа по имени и отметил, что он хороший бизнесмен, пишет The Hill. «Дональд — он не просто президент США сегодня, он ещё и крепкий, хороший предприниматель. Поэтому я думаю, что он продвигает ещё интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи американского СПГ на европейском рынке», — сказал российский президент.

Речь шла о проекте «Северный поток — 2», который должен обеспечить поставки российского газа в Германию. США грозят санкциями в случае строительства этого трубопровода, опасаясь, что он усилит зависимость Западной Европы от российского газа. Этот вопрос среди прочих обсуждали Владимир Путин и Ангела Меркель во время переговоров в Сочи.

В свою очередь, Меркель предположила, что у России всё же есть некие скрытые мотивы в строительстве газопровода, учитывая его стратегическую важность. Путин же настаивает, что его цели — сугубо экономические.

Когда Трамп в своё время назвал Путина сильным лидером, многие были удивлены, отмечает The Hill. Но позже он показал, что его администрация придерживается жёсткой позиции по отношению к России, после того как ввёл новые антироссийские санкции.