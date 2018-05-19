Hill: Путин отметил в Трампе «крепкого предпринимателя»
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Фиджи.
В Москве в среду, 26 сентября, ожидается до +12 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести личную встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США был осуждён на 5 лет и 5 месяцев лишения свободы за то, что хранил на своём домашнем компьютере секретные данные.
На 49-м году жизни в США умер актёр Пол Джон Васкес из сериала «Сыны анархии».
Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад рассказал о том, какое значение для страны имеют поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300.
Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил, что его страна и Международный валютный фонд (МВФ) намерены объявить о новом соглашении по кредиту 26 сентября.
В МЧС Москвы сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло в одноэтажном нежилом здании и охватило площадь в 900 квадратных метров.
Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, во время которых они обсудили военные учения.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу до конца года.
Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона, в связи с чем депутат Госдумы Сергей Фургал был официально признан победителем голосования.
Сотрудники спецслужб США задержали в Чикаго гражданина Китая Цзи Чаоцюня. Его подозревают в том, что он осуществлял на американской территории деятельность в качестве незарегистрированного агента своей страны.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал случайный заход президента Украины Петра Порошенко в комнату встреч российской делегации в ООН.
В МЧС Москвы сообщили о возгорании, которое произошло в одноэтажном нежилом здании. Отмечается, что огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
В Перу по меньшей мере 21 человек погиб и 15 пострадали в результате аварии с участием автобуса недалеко от города Куско.
Президент Украины Пётр Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашёл в комнату встреч российской делегации.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил, что доклад о блокаде полуострова украинскими властями вызвал шок у участников 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подтвердили информацию о том, что покидают компанию.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана являются «беззаконным режимом».
Мадридский «Атлетико» разгромил футбольный клуб «Уэска» в матче шестого тура испанской Примеры.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал поведение ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции перед поединком за титул Абсоютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что российская сторона не согласна с четырьмя моментами в проекте декларации о совместных обязательствах в области миротворчества.
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.
Московский «Спартак» известил представителей Российской премьер-лиги (РПЛ), что предпочёл бы сыграть матч десятого тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» в Москве.
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в серии пенальти от футбольного клуба «Дерби Каунти» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
Миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» из Флоренции в матче шестого тура итальянской Серии А.
Россия готова развивать контакты между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасоности (ОДКБ) в области миротворчества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Министерство обороны России опубликовало видео учений Тихоокеанского флота с ударами новейших противокорабельных ракет Х-35У по морским целям.
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с футбольным клубом «Аугсбург» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что создание странами — участницами СВПД специального механизма для торговли с Ираном в обход американских санкций контрпродуктивно для миропорядка.
«Манчестер Сити» разгромил футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
Представители Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН нашли около 50 подводных археологических объектов в районе мыса Константиновский за время полевого сезона. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Министры иностранных дел России и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи в рамках Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове, Иран и Сирию. Об этом информирует в своём Twitter постоянное представительство России при ООН.
Третий этап всеармейских соревнований на кубок министра обороны «Командирские старты» начнётся в среду, 26 сентября, в Севастополе.
Пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» вырос на 15,3% за год, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минтранс.
В Сочи предупредили о грозах и усилении ветра в среду, 26 сентября, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Белоруссии шесть человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на предприятии по производству мебели. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на представителя Могилёвского областного управления МЧС Вадима Врублёвского.
Гельзенкирхенский «Шальке» уступил «Фрайбургу» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.
Режиссёр фильма «Игла» Рашид Нугманов рассказал о работе с лидером группы «Кино» Виктором Цоем.
Во втором дивизионе чемпионата Индонезии по футболу игроки клуба «Персива Вамена» начали избивать судью после того, как арбитр назначил пенальти в их ворота в матче с «Гресик Юнайтед».
В Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена, сообщают «Дни.ру».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что у него состоялась полезная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
В Саратовской области сотруднику полиции Дмитрию Елизарову предъявили обвинение в получении взяток, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что в регионе изменили порядок надзора за аттракционами. Об этом сообщает телеканал «360».
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран отреагирует на любые подрывные шаги в Персидском заливе.
Комитет участников футбольного процесса Международной федерации футбола (ФИФА) разработал пакет реформ системы трансферов игроков.
В Москве перекроют ряд набережных и одну центральную улицу 29 сентября из-за регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года, сообщает m24.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Россия будет стараться не допустить выделения финансирования под новые функции Организации по запрещению химического оружия, передаёт РИА Новости.
Российский правозащитник Сергей Пинчук, представляющий интересы Крыма на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, получил угрозы от члена украинской делегации.
Фестиваль бразильского кино будет проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября, сообщают «Невские новости».