Times: США предупредили о новой опасности «Северного потока — 2»

США предупредили Германию о новой опасности, которую может таить в себе строительство газопровода «Северный поток — 2». Как пишет The Times, по словам помощника заместителя госсекретаря США Сандры Аудкирк, Москва может воспользоваться своим газопроводом для установки аппаратуры для слежения и разведки в Балтийском море.

Помощник заместителя госсекретаря Сандра Аудкирк заявила, что «Северный поток — 2» может привести к новой серии санкций. Кроме того, как пишет The Times, США предупредили, что Москва может воспользоваться своим газопроводом для ведения разведки в Балтийском море.

Издание отмечает, что Соединённые Штаты считают: Москва сможет оказывать ещё больше влияния на Берлин, а также сэкономит около $1 млрд в год на транзите газа через Украину в Европу, а такая зависимость от трубопровода ослабит эффект от западных антироссийских санкций.

Американские официальные лица издавна с большим подозрением относятся к развитию российско-германских отношений. Американская критика по поводу трубопроводного проекта призвана оказать давление в момент, когда из-за решения президента Трампа выйти из сделки с Ираном Берлин и Москва вынуждены тесно сотрудничать.

«Мы были бы рады, если бы этот проект не состоялся», — заявила Аудкирк.

По её словам, из-за этого проекта идущие через Украину газовые потоки будут переключены на новый трубопровод, а Россия сможет установить аппаратуру слежения в Балтийском море, которое является уязвимым в военном отношении регионом. Соединённые Штаты считают, что данный проект в случае его реализации обеспечит России стратегическую победу.

Пресс-секретарь проекта Йенс Мюллер относится к таким опасениям с пренебрежением. По его словам, «Северный поток — 2» станет одним из многих маршрутов поставки природного газа в Европу.

«Этот трубопровод нельзя использовать для шантажа и для негативного воздействия на те или иные страны», — подчеркнул он.