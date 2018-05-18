Times: США предупредили о новой опасности «Северного потока — 2»
Помощник заместителя госсекретаря Сандра Аудкирк заявила, что «Северный поток — 2» может привести к новой серии санкций. Кроме того, как пишет The Times, США предупредили, что Москва может воспользоваться своим газопроводом для ведения разведки в Балтийском море.
Издание отмечает, что Соединённые Штаты считают: Москва сможет оказывать ещё больше влияния на Берлин, а также сэкономит около $1 млрд в год на транзите газа через Украину в Европу, а такая зависимость от трубопровода ослабит эффект от западных антироссийских санкций.
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