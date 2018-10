Washington Post: ПМЭФ-2018 бьёт рекорды, несмотря на антироссийские санкции

Отношения между Россией и Западом переживают худший период с окончания холодной войны, однако многие ведущие американские бизнесмены посетили ПМЭФ 2018, сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что в рамках форума предприниматели выразили надежды на дальнейшее сотрудничество с Россией.

В настоящий момент отношения между Россией и Западом переживают свой худший период с окончания холодной войны, что не помешало множеству американских ведущих бизнесменов посетить Петербургский международный экономический форум, сообщает The Washington Post.



Издание отмечает, что в этом году форум посетило рекордное количество человек с 2014 года, когда США и ЕС ввели против России санкции за «аннексию» Крыма.



При этом наряду с Владимиром Путиным главным оратором пятничных выступлений на мероприятии стал его французский коллега Эммануэль Макрон. Президент Франции выразил надежду на то, что уже в скором будущем его страна станет крупнейшим инвестором в российскую экономику.



«Взаимная изоляция только ещё больше отдалит нас друг от друга. Поэтому я еду», — объяснил своё участие в форуме посол США в России Джон Хантсман.



Американская газета также сообщает, что среди участников форума оказался и российский олигарх Виктор Вексельберг, который недавно попал под американские санкции, а также в поле зрения специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предположительный сговор предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией. Внимание Мюллера привлекло, что за несколько дней до инаугурации Трампа Вексельберг встречался в Нью-Йорке с адвокатом президента Майклом Коэном. Отмечается, что встреча была организована двоюродным братом российского олигарха Эндрю Интратером. Через несколько дней после инаугурации Трампа инвестиционная компания Интратера Columbus Nova, чьим клиентом является Вексельберг, заключила с Коэном договор о консалтинговых услугах.



«Нас осталось мало — мы да наша боль», — прокомментировал Вексельберг текущее состояние российско-американских отношений строчками из песни Булата Окуджавы.



К российской поэзии обратился не один только Вексельберг, пишет The Washington Post. Президент подразделения сельскохозяйственной и садово-парковой техники Deere & Co. Марк фон Пентц цитировал строчки стихотворения известного русского поэта Фёдора Тютчева: «Умом Россию не понять». Пентц добавил, что Россия обладает потенциалом, для того чтобы накормить растущее население планеты.



В свою очередь, президент Boeing International Бертран-Марк Аллен отметил, что Россия является «местом для долгосрочного партнёрства».



The Washington Post отмечает, что наиболее взвешенный ответ на вопрос об отношениях двух стран дал бывший посол России в США Сергей Кисляк. «Мне кажется, что люди, которые собрались здесь — своего рода пионеры в новых условиях улучшающихся российско-американских отношений», — отметил Кисляк.