Le Parisien: Путин и Макрон сошлись в принципах, но разошлись в деталях

Во время своей встречи в Санкт-Петербурге Эммануэль Макрон и Владимир Путин пришли к согласию по ряду вопросов и показали, что отношения между двумя странами могут стать более сердечными. Вот только, как отмечает журналистка Le Parisien, теперь от намерений им необходимо перейти к действиям, а также договориться по конкретным пунктам своих соглашений.

«Хорошо подстриженные французские сады, опрятная усадьба на берегу Балтийского моря. В этом большом пригороде Санкт-Петербурга в самом сердце летней резиденции первого российского императора Петра Великого состоялся дуэт Эммануэля Макрона и Владимира Путина, в исходе которого не было особой уверенности», — пишет в своей статье специальный корреспондент Le Parisien Ава Джамшиди. Она отмечает, что оба лидера стремятся наладить отношения, которые до этого момента были не слишком тёплыми.

Путин и Макрон «сыграли свою роль» перед фотографами, обменялись рукопожатиями, улыбались, но первый день официального визита французского президента в Россию не был отмечен той же пышностью, что год назад устроили в Версале по случаю приезда Путина. Впрочем, между лидерами получился, по их словам, продуктивный и конструктивный диалог, и говорили они один на один больше запланированного времени: больше двух часов вместо намеченного часа.

Путин поблагодарил Макрона за то, что тот приехал, несмотря на сложности в отношениях. Как отмечает автор статьи, Путин обращался к Макрону на «вы», тогда как французский президент отвечал ему более душевным «ты». После переговоров на фоне российского, французского и европейского флагов Путин и Макрон один за другим заявили, что договорились обобщить усилия и найти почву для соглашения.

«Вот только есть один нюанс: говорить, что мы согласны в принципе, не означает, что мы согласны в деталях», — предупреждает автор статьи. Так, по иранскому вопросу оба лидера сходятся в ключевой позиции, что соглашение 2015 года должно остаться в силе. Но Франция снова ратует за дополнения к этому договору, а Россия настаивает, что он должен остаться таким, как есть, хотя Путин и обещал подумать над предложениями Макрона. И в вопросе Сирии оба лидера согласны, что с политической точки зрения ситуация зашла в тупик. Они заявили, что намерены скоординировать усилия, вот только помимо желания нужно ещё перейти к действиям, отмечает журналистка.

Макрон и Путин продемонстрировали два совершенно разных стиля поведения на пресс-конференции, когда отвечали на вопрос по поводу рейса MH 17. Однако они показали, что отношения будут более сердечными, хоть и не пылкими, отмечает журналистка. Тем более что, как пообещал Макрон, возможно, он вскоре снова приедет в Россию, чтобы поддержать свою сборную по футболу, если она выйдет в финал чемпионата мира, пишет Le Parisien.