Глава МИД Франции: диалог с Россией должен быть честным, но требовательным

У России и Франции множество разногласий, однако немало и точек соприкосновения, и в диалоге с Москвой необходимо обсуждать и то, и другое, уверен министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. В интервью France Inter он отметил, что встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина станет попыткой выработать общую позицию по важнейшим вопросам международной повестки. По признанию дипломата, от того, удастся им это или нет, будет зависеть, в частности, перспектива приезда президента Франции в Россию на открытие ЧМ-2018.

Кстати, о том, чтобы вести диалог со всеми. Завтра в Санкт-Петербурге Эммануэль Макрон наверняка будет обсуждать с Владимиром Путиным сирийский вопрос. Специальный представитель Владимира Путина по Ближнему Востоку* сделал несколько дней назад заявление, оставшееся почти незамеченным. Россия требует, чтобы все иностранные военные контингенты — то есть и американские, и турецкие, и принадлежавшие «Хезболле» — покинули Сирию. Можете ли вы счесть это заявление первым шагом, вселяющим надежду?

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Ну, это ещё нужно уточнить. Это заявление достаточно пространное и требует разъяснений. Поскольку иностранных войск в Сирии много. Действительно, там присутствуют и силы коалиции, и турецкие, и иранские и русские войска. Есть совсем немного и французских сил.

Совсем немного, но они там есть.

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: Совсем мало, только для наблюдения. То есть почему бы и нет? Однако это означает, что в Сирии должен начаться мирный переговорный процесс, а он на сегодняшний день заблокирован.

Кажется ли вам, что сегодня Россия созрела…

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Сирии обострилась. В первую очередь, потому, что это причинит существенный вред её имиджу на международной арене, однако ещё и потому, что у неё существуют собственные террористические угрозы. И в этом вопросе у нас есть точки соприкосновения. В вопросе борьбы с терроризмом интересы России, Франции и Европы совпадают. Таким образом, Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация сохранялась на сегодняшнем уровне, поскольку понимает, что сейчас все переговорные инициативы, даже те, которые она сама пытается реализовать, блокируются.

Необходимо заново установить связь со всеми державами, обеспокоенными будущим Сирии, и сделать так, чтобы под эгидой ООН был разработан план, который мог бы быть воплощён в жизнь. Именно этого требует Эммануэль Макрон. Сегодня я могу констатировать, что имеется всего одно предложение касательно выхода из сирийского кризиса. Это предложение президента Макрона, который требует, чтобы союзники России и союзники международной коалиции собрались вместе с целью разработки схемы действий по выходу из кризиса, который позволил бы в первую очередь решить гуманитарный вопрос — но и политический вопрос тоже.

Господин министр, Тереза Мей объявила, что британское правительство будет бойкотировать чемпионат мира по футболу, который начнётся 14 июня в России. Какова позиция Эммануэля Макрона?

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: Я не знаю, какие планы у Эммануэля Макрона, хотя мне известно, что он большой любитель футбола. Вопрос в отношении России прост. И он формулируется по-другому: согласна ли Россия с тем, чтобы мы начали переговорный процесс по наиболее спорным вопросам настоящего времени. У нас с Россией множество разногласий. И мне кажется, президенту Макрону и президенту Путину придётся обсудить их завтра или послезавтра. У нас есть разногласия по поводу Украины, по поводу российских методов устрашения и случаев вмешательства (в иностранные дела. — ИноТВ), по поводу химического оружия. Нужно вести с Россией откровенный диалог, но диалог требовательный.

Тем не менее у нас есть и общие интересы. Россия — великая страна, это великая страна принадлежит к нашей среде. Россия может быть партнёром, нужно обсуждать с ней все вопросы, по которым мы способны выработать общую позицию, однако при этом не уходить и от серьёзных разногласий, которые мы могли констатировать.

Всё же вы не ответили на мой вопрос о футболе.

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: Знание о том, поедем мы на чемпионат мира или нет, не имеет большой важности.

Но это будет символичный жест.

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: Да, однако прежде мы должны обсудить с Россией все вопросы, которые позволят нам принять…

То есть решение ещё не принято?

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: Совершенно верно.

Дата выхода в эфир 23 мая 2018 года.

* Имеется в виду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев (прим. ИноТВ).