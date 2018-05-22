Обозреватель Le Point: холодная война или стратегическое партнёрство — для России и Европы час выбора настал

В ситуации, когда геополитическая обстановка в мире по напряжённости напоминает 30-е годы XX века, а США из защитника демократии превращаются в угрозу мировой стабильности, Россия и Европа должны определить судьбу своих отношений в будущем, пишет обозревать Le Point Николя Бавере. По убеждению эксперта, сейчас подходящий момент, чтобы перейти от холодной войны к стратегическому партнёрству двух сторон.

Учитывая «новую волну» санкций, введённых Соединёнными Штатами в отношении России в апреле этого года, визит Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум может иметь «решающее значение» для отношений России и Европы, полагает обозреватель Le Point, французский адвокат и публицист Николя Бавере.

Как отмечает эксперт, «геополитическая обстановка в мире не была столь опасной с 30-х годов XX века». США сегодня одновременно вступили и в торговую войну с Китаем, и во «вторую холодную войну» с Россией. Пекин усиливает давление на Тайвань, продолжает «аннексию» Южно-Китайского моря, а также использует северокорейский кризис, чтобы добиться вывода американских войск из Южной Кореи. В это же время на Ближнем Востоке выход США из иранского ядерного соглашения стал причиной обострения гражданской войны в Сирии и религиозных конфликтов, как и прямого противостояния между Ираном и Израилем. Россия тем временем «усиливает давление на восточные границы ЕС».

Позиция США в отношении Ирана — после выхода Америки из Парижского договора по климату и принятия протекционистских мер в области экономики — повлекла за собой «беспрецедентный кризис» в отношениях с заокеанскими партнёрами, отмечает эксперт. Сегодня Соединённые Штаты превратились из защитника демократии в «угрозу мировой стабильности и свободе», отмечает автор.

«У Европы отныне не остаётся выбора, кроме как взять свою судьбу в собственные руки», — уверен Бавере. Теперь ей предстоит обозначить свой суверенитет и обеспечить защиту своей модели — как в экономическом, так и в политическом и военном плане.

Не менее серьёзные вызовы стоят сегодня и перед Россией Владимира Путина, который, несмотря на свой успех на выборах, «оказался в тупике», считает публицист. В глазах россиян Путин — лидер, восстановивший государство, вернувший суверенитет и титул великой державы «униженной» России. Однако, по мнению автора, сегодня его власть лишена поддержки «городского среднего класса», на который должна опираться модернизация страны. Его положение «подтачивает» и стагнация экономики, ориентированной на сырьевую ренту, а также разрушительная для общества «хроническая коррупция».

Сегодня Россия как никогда «воплощает собой двуглавого орла», замечает обозреватель: с одной стороны, она с трудом преодолевает экономические и демографические проблемы и страдает от «раскола» в обществе, с другой — проводит «великодержавную политику», основанную на эффективном перевооружении армии, «массированных дипломатических ударах», а также на поддержке определённых политических сил и «манипулировании медиа и социальными сетями». Если основа глобальной экспансии Китая — необычайный экономический рост, то основа российской глобальной экспансии — военная сила, заключает Бавере.

Однако перед Россией стоит угроза «имперской гиперэкспансии», на поддержание которой у неё не хватит средств, полагает эксперт. Модернизация экономики невозможна при враждебном отношении к демократическим государствам, располагающим капиталами и технологиями, незаменимыми для развития России, уверен автор. В этом отношении «разворот в сторону Китая» остаётся иллюзией, поскольку Пекин сохраняет существенное преимущество по отношению к Москве в том, что касается экономики и демографии, и не собирается «довольствоваться» ролью экономического гиганта, а претендует на мировое лидерство, считает французский специалист.

Таким образом, и Россия, и Европа находятся сегодня «на перепутье», отмечает Бавере. Речь идёт либо о продолжении холодной войны — для Европы это означает ужесточение антироссийских санкций, отдаление от России с точки зрения дипломатии и укрепление обороны на востоке континента для защиты от «экспансионистских амбиций Москвы» — либо о строительстве «нового стратегического партнёрства». В этом случае сотрудничество России и Европы должно, по мнению эксперта, строиться на следующих принципах: постепенная отмена антироссийских санкций в обмен на соглашение в области безопасности Европы, гарантирующее неприкосновенность её границ, включая границы Украины, которой будет вменено в обязанность оставаться за пределами как НАТО, так и Европейского союза; сотрудничество в борьбе с исламским терроризмом; совместные усилия по сохранению иранского ядерного соглашения и посредническая деятельность в ирано-израильском конфликте; а также совместный поиск решения сирийского кризиса.

В любом случае серьёзных инвестиций в оборону европейцам не избежать, полагает Бавере. «Чтобы иметь дело с Россией Путина, играющей по-крупному плохими картами, Европа должна перестать вести мелкую игру, имея на руках довольно сильные карты», — подводит итог обозреватель Le Point.