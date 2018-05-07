CBS News: «забытая война» на Украине вновь сталкивает Россию и Запад

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В Челябинской области проводят проверку из-за опрокидывания батута с детьми
В Челябинской области организовали проверку из-за опрокидывания батута с детьми, сообщает URA.RU.
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Путин наградил главу Ингушетии орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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Москалькова предложила назначить сёстрам Хачатурян домашний арест
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила назначить сёстрам Марии, Ангелине и Кристине Хачатурян домашний арест, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
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Посольство: задержанный в Нидерландах россиянин не обращался за консульской помощью
Задержанный в аэропорту Амстердама россиянин, который подозревается в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*, не обращался за консульской помощью.
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Шевченко рассказал о процедуре похорон Орхана Джемаля
Российский журналист Максим Шевченко рассказал RT, как пройдут похороны его друга Орхана Джемаля — одного из троих убитых в Центрально-Африканской Республике российских журналистов.
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Бывший футболист «Спартака» считает, что соперники уже приноровились к игре Промеса
Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов высказал мнение об игре голландского полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
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Кечинов считает, что победителя матча «Локомотив» — «Спартак» определит удача
Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Локомотивом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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После посещения Крыма и Донбасса 740 иностранцам запретили въезд на территорию Украины
Сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд на территорию Украины 740 иностранцам за посещение территории Крыма, Донецкой и Луганской области без согласия украинского Министерства внутренних дел.
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Алафинов назначен первым заместителем министра транспорта России
Топ-менеджер «Автодора» Иннокентий Алафинов назначен первым заместителем министра транспорта России.
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В ОНК взяли на контроль дело обвиняемых в убийстве отца сестёр
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в разговоре с RT прокомментировал расследование дела обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян.
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Команда «Рено» объявила о подписании контракта с Риккардо
Французская команда «Формулы-1» «Рено» объявила о подписании контракта с австралийским пилотом Даниэлем Риккардо.
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Спасённый российский альпинист рассказал, как ему удалось неделю продержаться в горах Пакистана
Спасённый российский альпинист Александр Гуков в беседе с kp.ru рассказал, как ему удалось продержаться неделю в горах Пакистана.
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Чичерова о решении IAAF: я прекрасно знаю существующие правила
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Анна Чичерова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не допустить её до участия в международных соревнованиях.
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Радулов рассказал о своей реакции на промах Смолова в серии пенальти с Хорватией на ЧМ-2018
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал о своей реакции на незабитый форвардом сборной России по футболу Фёдором Смоловым пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.
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Генпрокуратура Берлина сообщила об аресте россиянина, подозреваемого в финансировании ИГ
Генеральная прокуратура Берлина сообщила об аресте в аэропорту Амстердама гражданина России, который подозревается в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*.
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IAAF отказала Чичеровой в допуске до международных соревнований
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила чемпионку Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Анну Чичерову до участия в международных соревнованиях.
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Захарова о якобы разоблачённом шпионе в посольстве США в Москве: неужели Макфол
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга ответила шуткой на просьбу прокомментировать сообщения о том, что якобы связанная с российскими спецслужбами женщина работала в посольстве США в Москве более десяти лет.
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Убийцу экс-полковника Буданова похоронят в Чечне
Юсуп Темирханов, осуждённый за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, будет похоронен у себя на родине, в Чечне. Об этом сообщила RT его адвокат Роза Магомедова.
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Борзаковский высказался об отстранении легкоатлета Лысенко за нарушение антидопинговых правил
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал ситуацию с отстранением прыгуна в высоту Данила Лысенко от соревнований.
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Риккардо покинет «Ред Булл» по окончании сезона 2018 года
Австралийский гонщик «Формулы-1» Даниэль Риккардо принял решение покинуть команду «Ред Булл» по окончании сезона 2018 года.
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Анисимов: КХЛ ужесточит борьбу с симуляцией, чтобы не возникало таких моментов, как с Неймаром
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов рассказал об ужесточении борьбы с симуляцией игроков во время матчей лиги.
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Прощание с актёром Мартыновым пройдёт в клинике им. Семашко
Прощание с заслуженным артистом России Юрием Мартыновым пройдёт 4 августа в клинике им. Семашко в Москве в закрытом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера.
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В полиции сообщили о 20 погибших в результате взрыва в мечети в Афганистане
В результате взрыва в мечети города Гардез в провинции Пактия на востоке Афганистана погибли не менее 20 человек.
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Пихлер рассказал о состоянии здоровья Фемлинга, проткнувшего лыжной палкой ногу
Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о состоянии здоровья Пеппе Фемлинга, получившего тяжёлую травму ноги в результате инцидента на фестивале в Норвегии.
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Нойер высказался о решении Озила завершить карьеру в сборной Германии
Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал решение полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила завершить карьеру в национальной команде.
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Захарова: Киев отказывает российским дипломатам во встречах с Вышинским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что украинские власти отказывают российским дипломатам во встречах с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
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Защита Улюкаева согласилась на списание с его счетов 130 млн рублей по требованию суда
Защита бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева согласилась исполнить приговор суда и списать с его счетов 130 млн рублей штрафа.
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В Красноярском крае следователи начали проверку сообщений об избиении школьницы
Следственное управление СК России по Красноярскому краю начало проверку сообщений об избиении школьницы, передаёт телеканал «360» со ссылкой на ведомство.
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В Крыму обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
В Феодосии обезвредили фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
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«Зенит» объявил заявку на матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы
Пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» опубликовала заявку на матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.
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Съёмки фильма «Гардемарины IV» начнутся 25 августа
Съёмки приключенческого фильма «Гардемарины IV» начнутся 25 августа, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на режиссёра Светлану Дружинину.
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Минфин планирует направить на покупку валюты более 383 млрд рублей
Минфин планирует покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 млрд рублей в день с 7 августа по 6 сентября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт министерства.
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В России отозвали аккредитации у трёх негосударственных вузов
Рособрнадзор отозвал аккредитации у Межрегионального открытого социального института (Йошкар-Ола), Кисловодского гуманитарно-технического института и Волжского университета имени Татищева (Тольятти). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
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МИД Украины может запретить въезд министру Венгрии по делам Закарпатской области
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что венгерскому министру по делам Закарпатской области Иштвану Греже могут запретить въезд на украинскую территорию, если Будапешт не разъяснит его статус.
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В Амурской области проводят проверку из-за исчезновения шестилетнего ребёнка
Следственное управление СК России по Амурской области проводит проверку из-за исчезновения шестилетнего ребёнка, сообщает Nation News со ссылкой на сайт ведомства.
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В МИД России рассказали об условиях содержания в тюрьме США Марии Бутиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что условия содержания арестованной в США россиянки Марии Бутиной оставляют желать лучшего.
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Юрист считает, что легкоатлет Лысенко может избежать дисквалификации
Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию с отстранением прыгуна в высоту Данила Лысенко от соревнований.
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Дзюба признан лучшим игроком первого тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Володин: в Госдуме 21 августа пройдут слушания по совершенствованию пенсионной системы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме 21 августа пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.
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В МИД рассказали о работе российских военных специалистов на территории ЦАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о работе российских военных специалистов на территории ЦАР.
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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Жезусом
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о подписании нового соглашения с нападающим сборной Бразилии Габриэлом Жезусом.
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В ФАС рассказали о снижении цен на авиатопливо в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о некотором снижении цен на авиатопливо в последние два месяца в России.
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Главным тренером сборной России по регби стал специалист из Уэльса
Валлийский специалист Лин Джонс назначен главным тренером мужской сборной России по регби.
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Президент «Уфы» заявил, что клуб хочет подписать ещё двух футболистов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб ещё не завершил работу на трансферном рынке.
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Захарова рассказала о ходе расследования дела об убийстве журналистов в ЦАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о расследовании дела об убийстве российских журналистов в ЦАР.
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В Афганистане произошёл взрыв в мечети во время молитвы
В мечети города Гардез в провинции Пактия на востоке Афганистана произошёл взрыв.
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В МИД сообщили о близком конце операции против боевиков в провинциях Дараа и Кунейтра в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что операция против боевиков в сирийских провинциях Дараа и Кунейтра близка к завершению.
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Адвокат сообщил о смерти в колонии убийцы экс-полковника Буданова
Юсуп Темирханов, осуждённый за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, умер в омской колонии. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Роза Магомедова.
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Агент Варга считает, что Смолову нужно сконцентрироваться на футболе и продолжать играть в свою игру
Известный футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о возможном переходе нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в другой клуб.
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Недвед заявил, что «Ювентус» может провести ещё несколько «громких» трансферов
Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что клуб не завершил работу на трансферном рынке и может приобрести ещё нескольких известных футболистов.