CBS News: «забытая война» на Украине вновь сталкивает Россию и Запад

В преддверии намеченной на понедельник инаугурации Владимира Путина Россия провела военный парад на Красной площади в Москве. Некоторые из представленных вооружений, скорее всего, будут использованы в продолжающемся конфликте между поддерживаемыми Россией силами и украинскими военными, помощь которым оказывают американские военнослужащие. Подробнее о так называемой забытой войне нам сообщит в своём репортаже Холли Уильямс.

Засада в замёрзшем сосновом лесу. Поддерживаемые Россией сепаратисты застали врасплох этих украинских солдат. В этом хаосе последние спрятались в укрытие и дали отпор. Однако стреляли они холостыми патронами. Это были учения, устроенные американскими военными.

ХОЛЛИ УИЛЬМС, корреспондент CBS News: Это манёвры по проведению контратак. Ведь эти украинские солдаты очень скоро отправятся на реальную линию фронта.

США оказывают поддержку своему союзнику Украине в войне против поддерживаемых Россией боевиков. С 2014 года последние в ходе конфликта, в результате которого, по некоторым оценкам, погибли 10 тысяч человек, захватили обширные территории на востоке Украины.

Учениями, условия которых были приближены к реальным, руководили солдаты из нью-йоркской Национальной гвардии. Подполковник Уильям Мёрфи находится здесь с ноября. Он сказал нам, что у украинцев нет необходимых им вооружений.

УИЛЬЯМ МЁРФИ, американский подполковник: То, что им удаётся сделать с имеющимися у них небольшими ресурсами, — это нечто необыкновенное.

США наращивают свою поддержку Украине. Более 200 противотанковых ракет были предоставлены им в этом месяце.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Они перенимают у нас новейший опыт гибридной войны с Россией. А мы учимся у них тактике и стратегии, которые делают мою армию гораздо более эффективной.

Украинский президент Пётр Порошенко хочет от США ещё больше оружия, а также миротворцев ООН. Он заявил нам, что его страна — линия фронта в новой холодной войне с Россией.

ПЁТР ПОРОШЕНКО: Они хотят возвращения Советского Союза.

Вы думаете, что Владимир Путин хочет отвоевать Украину?

ПЁТР ПОРОШЕНКО: Отвоевать Украину или восстановить Российскую империю, как вам больше нравится.

Украина заявляет, что на востоке сражаются тысячи россиян. Между тем Москва неоднократно отрицала своё участие. Полковнику Дэнису Дили, который возглавляет американских инструкторов, происходящее тоже напоминает холодную войну. Украинцы используют старые танки советской эпохи того самого типа, который в те времена, когда он служил в Европе в 1980-х годах, использовали враги — русские.

ДЭНИС ДИЛИ, американский полковник: Когда заворачиваешь за угол на транспорте и видишь танк, российский танк T-64, то его дуло, направленное на тебя, заставляет на секунду заколебаться.

Холодная война закончилась в 1991 году, но теперь опасный конфликт на Украине опять сталкивает Россию с Западом.

Холли Уильямс, CBS News, Яворов, Украина.

Дата выхода в эфир 06 мая 2018 года.