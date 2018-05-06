1+1: Порошенко заявил, что не любит деньги и готов умереть за украинский народ

Как сообщает «1+1», Пётр Порошенко в интервью одной из немецких газет заявил, что не любит деньги. Он также подчеркнул, что делает «все возможное в бизнесе и гораздо больше как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа». При этом президент Украины добавил, что готов отдать жизнь за украинский народ.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его не интересуют деньги, и что он готов отдать жизнь за украинский народ, сообщает «1+1». Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Focus, фото которого опубликовал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«За 4 года, что прошли, я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии, — заверил Порошенко. — Наоборот. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне ложные новости через СМИ».
Когда украинского лидера попросили продолжить предложение «Я люблю деньги, потому что...», он заявил, что не любит деньги. А сравнивая деятельности политика и бизнесмена, Порошенко подчеркнул, что делает «все возможное в бизнесе и гораздо больше как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа».
Кроме того, президент Украины в интервью Focus заявил, что ожидает от США и Евросоюза тесного сотрудничества в вопросе санкций против России, а также в вопросе создания миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщает «1+1».
Сотрудники спецслужб США задержали в Чикаго гражданина Китая Цзи Чаоцюня. Его подозревают в том, что он осуществлял на американской территории деятельность в качестве незарегистрированного агента своей страны.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил, что доклад о блокаде полуострова украинскими властями вызвал шок у участников 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал поведение ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции перед поединком за титул Абсоютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что российская сторона не согласна с четырьмя моментами в проекте декларации о совместных обязательствах в области миротворчества.
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.
Россия готова развивать контакты между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасоности (ОДКБ) в области миротворчества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Представители Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН нашли около 50 подводных археологических объектов в районе мыса Константиновский за время полевого сезона. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Министры иностранных дел России и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи в рамках Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове, Иран и Сирию. Об этом информирует в своём Twitter постоянное представительство России при ООН.
В Белоруссии шесть человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на предприятии по производству мебели. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на представителя Могилёвского областного управления МЧС Вадима Врублёвского.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Россия будет стараться не допустить выделения финансирования под новые функции Организации по запрещению химического оружия, передаёт РИА Новости.