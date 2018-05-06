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1+1: Порошенко заявил, что не любит деньги и готов умереть за украинский народ

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Как сообщает «1+1», Пётр Порошенко в интервью одной из немецких газет заявил, что не любит деньги. Он также подчеркнул, что делает «все возможное в бизнесе и гораздо больше как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа». При этом президент Украины добавил, что готов отдать жизнь за украинский народ.
1+1: Порошенко заявил, что не любит деньги и готов умереть за украинский народ
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его не интересуют деньги, и что он готов отдать жизнь за украинский народ, сообщает «1+1». Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Focus, фото которого опубликовал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«За 4 года, что прошли, я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии, — заверил Порошенко. — Наоборот. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне ложные новости через СМИ».
 
Когда украинского лидера попросили продолжить предложение «Я люблю деньги, потому что...», он заявил, что не любит деньги. А сравнивая деятельности политика и бизнесмена, Порошенко подчеркнул, что делает «все возможное в бизнесе и гораздо больше как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа».
 
Кроме того, президент Украины в интервью Focus заявил, что ожидает от США и Евросоюза тесного сотрудничества в вопросе санкций против России, а также в вопросе создания миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщает «1+1». 

 

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1+1 Украина Европа
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