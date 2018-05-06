1+1: Порошенко заявил, что не любит деньги и готов умереть за украинский народ

Как сообщает «1+1», Пётр Порошенко в интервью одной из немецких газет заявил, что не любит деньги. Он также подчеркнул, что делает «все возможное в бизнесе и гораздо больше как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа». При этом президент Украины добавил, что готов отдать жизнь за украинский народ.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его не интересуют деньги, и что он готов отдать жизнь за украинский народ, сообщает «1+1». Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Focus, фото которого опубликовал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«За 4 года, что прошли, я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии, — заверил Порошенко. — Наоборот. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне ложные новости через СМИ».

Когда украинского лидера попросили продолжить предложение «Я люблю деньги, потому что...», он заявил, что не любит деньги. А сравнивая деятельности политика и бизнесмена, Порошенко подчеркнул, что делает «все возможное в бизнесе и гораздо больше как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа».

Кроме того, президент Украины в интервью Focus заявил, что ожидает от США и Евросоюза тесного сотрудничества в вопросе санкций против России, а также в вопросе создания миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщает «1+1».