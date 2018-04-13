Deutschlandfunk: Порошенко обвиняют в коррупционном очковтирательстве

Коррупцией на Украине уже никого не удивишь: ежедневно происходят подкупы, растрачиваются и воруются средства из бюджета. Как пишет Deutschlandfunk Европа требует прогресса в борьбе с коррупцией, но Петру Порошенко сделать это не так-то просто, поскольку, как уверены антикоррупционные активисты, украинский президент сам является частью этой проблемы.

Несколько дней назад демонстранты в Киеве требовали положить конец коррупции и власти олигархов, и эти претензии касались даже высшего лица в государстве. Как рассказал Deutschlandfunk активист из Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот, он уверен, что Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег.

«Антикоррупционный закон, который президент внёс в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией», — говорит Дробот.

Издание отмечает, что одним их камней преткновения стал антикоррупционный суд, а также коммерческая деятельность первого лица государства. Согласно его электронной декларации о доходах, он пожертвовал на благотворительность свой президентский оклад в размере более €10 тыс., а львиная доля его дохода в размере около €50 тыс. получена из процентов по вкладам.

Но наблюдатели президенту не верят. Ведь тогда выходит, что он не получил никакой прибыли от своих шоколадных конфет и молочных продуктов, занимающих доминирующее положение на рынке, ничего не принёс ему и его банк.

«Коррупция есть и в армии. Последний скандал разразился в связи с перепродажей армейского бензина, предположительно, через Министерство обороны. Когда-то Порошенко сказал, что он отрубит руку каждому, кто обкрадывает армию, но теперь он молчит, потому что и у него самого рыльце в пуху», — добавляет активист.

Кроме того, Порошенко упрекают ещё и в том, что он лично зарабатывает на войне. Интернет-портал «Марлин» выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере €800 тыс., в том числе и подряд на ремонт одного из морских фрегатов в размере более €400 тыс.

«Коррупция не увеличилась в размере, если сравнить её со временем правления Януковича до 2013 года. Но она остаётся политическим вопросом, потому что то, что предпринимается против неё, зависит от президента, парламента и правительства», — говорит активист.

Как напоминает немецкое издание, в 2017 году в Харькове взорвался самый большой склад боеприпасов в стране, пожар не удавалось потушить в течение недели. Были разрушены жилые дома и школы, и поэтому Киев выделил городу около €6 млн. Харьковскому антикоррупционному центру всячески мешали контролировать распределение компенсационных выплат. Позднее выяснилось, что половина этих денег была украдена.

Интересы пострадавших сейчас защищает в суде Роман Лихачёв из Хельсинкской группы. Кроме того, он обвиняет Порошенко в том, что тот запретил в 2017 году российские социальные сети, которыми охотно пользовались украинцы.

«В связи с этим ко мне явились представители украинских спецслужб, которые меня спросили, зачем я подал жалобу. Я ответил: потому что президент нарушил права человека», — рассказывает Лихачёв.

Как заключает Deutschlandfunk, на Украине сильное гражданское общество, целый ряд неправительственных организаций вскрывает коррупционные аферы. Однако всех активистов этого движения власти обязали публиковать декларации о доходах, хотя они в отличие от политиков и госслужащих не имеют доступа к государственным финансам. Журналист-расследователь Павел Новик из Харьковского антикоррупционного центра говорит, что это вызывает недоумение и у ЕС и что этими декларациями на активистов оказывается недопустимое давление.

«От роли главного борца с коррупцией на Украине Порошенко никто не освобождал, во время выборов в следующем году его за это должны призвать к ответу», — подводит итог немецкое издание.