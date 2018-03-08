Handelsblatt: «золотые визы» в ЕС беженцам не выдают

Европейский союз активно практикует выдачу «золотых виз», сообщает Handelblatt. Последнее же исследование этого вопроса показало, насколько ЕС «подвержен коррупции и отмыванию денег». В свою очередь, критики системы торговли паспортами в Евросоюзе считают её абсолютно несправедливой, ведь таким образом «сверхбогатые» получают то, в чём отказывают миллионам беженцев, подчёркивает автор статьи Симон Руич.
Вот уже более 30 лет в мире существует концепция «золотой визы». За это время торговля паспортами превратилась в «глобальную многомиллиардную индустрию», пишет немецкая газета Handelsblatt.
Как отмечает автор статьи Симон Руич, подобная практика теперь в ходу не только на островах Карибского моря, но и в странах Европейского союза: в их числе, например, Греция, Австрия, Португалия, Венгрия и Кипр.
Опубликованное на днях исследование, которое совместно провели объединение «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и организация Transparency International (TI), демонстрирует, насколько практикующий торговлю паспортами Евросоюз «подвержен коррупции и отмыванию денег», констатирует журналист Handelsblatt.
Согласно результатам исследования, едва ли можно найти точную информацию о покупателях европейских паспортов. Кандидаты же и вовсе проходят «поверхностную и недостаточную» проверку. Кроме того, программы по выдаче так называемых золотых виз в ЕС очень часто используют в корыстных целях преступники.
В свою очередь, критики системы торговли паспортами в Евросоюзе считают её абсолютно несправедливой, ведь таким образом «сверхбогатые получают то, в чём отказывают миллионам беженцев, которые оказались в бедственном положении», подчёркивает автор статьи Симон Руич.
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