Вести: Венгрия устраивает паспортные облавы на украинцев
В Европе начались облавы на украинцев, у которых обнаружилось полученное за взятки второе гражданство. Как пишут «Вести», недавно в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога местная полиция задержала чиновников, которые выдавали украинцам венгерские паспорта. Также арестовали самих украинцев, которые незаконно получили документы.
Как продолжает издание, о громкой облаве сообщили венгерские СМИ. По их информации, операцию проводил спецназ из Будапешта. Жители села Хайдудорога говорят, что украинцы действительно проживают тут, а в одном из домов якобы фиктивно прописано аж четыре десятка человек.
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