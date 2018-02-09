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Вести: Венгрия устраивает паспортные облавы на украинцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Европе начались облавы на украинцев, у которых обнаружилось полученное за взятки второе гражданство. Как сообщают «Вести», в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога местная полиция задержала чиновников, которые выдавали украинцам венгерские паспорта, также арестовали самих украинцев, которые незаконно получили документы.
Вести: Венгрия устраивает паспортные облавы на украинцев
Reuters

В Европе начались облавы на украинцев, у которых обнаружилось полученное за взятки второе гражданство. Как пишут «Вести», недавно в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога местная полиция задержала чиновников, которые выдавали украинцам венгерские паспорта. Также арестовали самих украинцев, которые незаконно получили документы.

Как продолжает издание, о громкой облаве сообщили венгерские СМИ. По их информации, операцию проводил спецназ из Будапешта. Жители села Хайдудорога говорят, что украинцы действительно проживают тут, а в одном из домов якобы фиктивно прописано аж четыре десятка человек.

«В последнее время всё больше украинцев прописывают в приграничных сёлах, потом они получают поддельные паспорта. Когда об этом узнали в Будапшете, решили проводить рейды против обманщиков и венгров, которые им помогают за благодарность», — рассказал «Вестям» венгерский журналист Ласло Пинтер. 
 
Те, кто не имеет законных оснований для получения паспорта европейской страны, решают вопрос через взятки чиновникам и получают поддельные документы. Причём европейскими паспортами торгуют открыто: объявления можно свободно найти в интернете. Если забить в поисковике фразу «венгерское гражданство», появляется уйма предложений. Большинство — от туристических фирм. Прямо на сайтах указана цена услуги: €5—10 тыс.
 
При этом те же венгры готовы предоставить украинцам возможность получить второе гражданство легально. 
 
«Одно из самых популярных гражданств для украинцев — венгерское. Его делают далеко не только закарпатцы, которым мадьярский паспорт положен по крови, но и украинцы из других областей. Паспорт государства — члена Евросоюза даёт возможность свободно ездить в Европу, учиться, лечиться там и искать работу», — говорит «Вестям» эксперт по миграции Вадим Осадчук.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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