Саакашвили рассказал Al Jazeera, что дело не в сильном Путине, а в слабой Европе

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который в настоящее время является политиком без гражданства, получившим убежище в Нидерландах, заявил в интервью Al Jazeera, что Европе в настоящее время не хватает лидерства.

«Проблема состоит в недостатке лидерства, — отметил он. — В Европе у нас лишь тактики, и никто не хочет брать на себя ответственность. Как результат, Путин манипулировал ими. И дело не в том, что Путин очень сильный, а в том, что такого рода лидеры очень слабые. В Европе сегодня нет лидерства. Оно очень блёклое».

По словам Саакашвили, если европейцы и дальше будут такими же слабыми, то «большой войны в Европе» не избежать.

Как напоминает издание, президент Украины Пётр Порошенко изначально принял Михаила Саакашвили в своей стране с распростёртыми объятиями и назначил его губернатором Одесской области, однако вскоре отношения между ними испортились. А в 2016 году экс-президент Грузии ушёл в отставку, обвинив украинского лидера в коррупции.

«Я покинул пост губернатора, когда почувствовал, что мы уже не занимаемся реформированием страны, — заявил Саакашвили в интервью Al Jazeera. — Оставаться там было бы равносильно попыткам обелить то, что нельзя оправдать, — широкомасштабную коррупцию и правление олигархов».

Пётр Порошенко не был серьёзно настроен на проведение реформ, считает экс-президент Грузии.

«В конце концов, ему пришлось выбирать: или сделать так, чтобы Украина попала в учебники истории, или подняться повыше в списке миллиардеров Forbes. Он решил попасть в список миллиардеров, а не в учебники», — подчеркнул Саакашвили.

Как напоминает Al Jazeera, вскоре после своей отставки с поста губернатора Одесской области Саакашвили объявил о планах по созданию новой политической силы на Украине, однако его лишили украинского гражданства и отправили в Польшу. Между тем грузинский суд признал политика виновным в злоупотреблении властью в связи с делом о произошедшем в 2006 году убийстве. В Грузии его заочно приговорили к трём годам тюрьмы. На Украине же Саакашвили обвиняют в связях с предполагаемой преступной группировкой во главе с бывшим президентом этой страны Виктором Януковичем.