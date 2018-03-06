112: украинцы негативно относятся к акциям протеста Михаила Саакашвили

Более половины украинцев негативно относятся к акциям протеста, которые возглавлял Михаил Саакашвили. Как пишет «112 Украина», согласно данным социологического опроса, доля сторонников этих акций была весьма незначительной, а чуть больше четверти опрошенных относились к ним нейтрально.
55,5% населения Украины негативно относятся к акциям протеста у здания Верховной рады, которые до своей депортации с Украины возглавлял Михаил Саакашвили. Как передаёт «112 Украина», центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS выяснил, что доля сторонников этих акций была весьма незначительной, а чуть больше четверти опрошенных относились к ним нейтрально.
«Большинство населения также ожидало большей эффективности органов власти в отношении акций протеста. 35,2 процента респондентов придерживались мнения, что власть демонстрирует недостаточную решительность в отношении данных акций протеста, а 18,3 процента считали, что действия власти слишком мягкие», — говорится в сообщении центра.
Также половина украинцев (48%) одобрила решение власти о депортации Саакашвили. Доля противников была весьма незначительной, а каждый десятый респондент склонялся к ещё более жёстким действиям власти по отношению к Саакашвили.
Как напоминает украинский телеканал, 5 декабря Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако этого сделать не удалось из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика. В результате столкновений протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле. После этого Саакашвили отправился к зданию Верховной рады с требованием импичмента президента. По факту освобождения Саакашвили прокуратура открыла уголовное производство.
12 февраля политик был задержан в ресторане в Киеве. Его вернули в Польшу, откуда он прибыл на Украину. Саакашвили после этого заявил, что не будет просить политического убежища в Польше, а наоборот, хочет восстановить украинское гражданство. На данный момент Саакашвили находится в Нидерландах вместе с семьей.
«Новатэк» подписал соглашение с норвежской Tschudi Shipping Company по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления российской компании Марка Джетвея.
Зеленогорский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для водителя автомобиля, врезавшегося в супермаркет. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает неправильным отстранение игроков московского «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова после лайка поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что не стоит сравнивать ситуацию с российским самолётом Ил-20 и событиями 2015 года, когда Турция сбила Су-24 ВКС России.
Прощание с оперным певцом Михаилом Лукониным состоится 20 сентября в Театре музыкальной комедии в Петербурге, где он работал с 2000 по 2009 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда «Петербургский романс».
Новый глава Следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский провёл встречу с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, сообщает URA.RU.
Ввод частных домов по итогам 2018 года снизится на 9% по сравнению с 2017-м, а многоквартирных вырастет на 8—15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Минстроя в справочных материалах к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жильё».
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о причинах возможного создания военно-морской базы в Азовском море. По его словам, это заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил поручение американского президента Дональда Трампа о рассекречивании части информации по «российскому расследованию».