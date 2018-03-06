112: украинцы негативно относятся к акциям протеста Михаила Саакашвили

Более половины украинцев негативно относятся к акциям протеста, которые возглавлял Михаил Саакашвили. Как пишет «112 Украина», согласно данным социологического опроса, доля сторонников этих акций была весьма незначительной, а чуть больше четверти опрошенных относились к ним нейтрально.

55,5% населения Украины негативно относятся к акциям протеста у здания Верховной рады, которые до своей депортации с Украины возглавлял Михаил Саакашвили. Как передаёт «112 Украина», центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS выяснил, что доля сторонников этих акций была весьма незначительной, а чуть больше четверти опрошенных относились к ним нейтрально.

«Большинство населения также ожидало большей эффективности органов власти в отношении акций протеста. 35,2 процента респондентов придерживались мнения, что власть демонстрирует недостаточную решительность в отношении данных акций протеста, а 18,3 процента считали, что действия власти слишком мягкие», — говорится в сообщении центра.

Также половина украинцев (48%) одобрила решение власти о депортации Саакашвили. Доля противников была весьма незначительной, а каждый десятый респондент склонялся к ещё более жёстким действиям власти по отношению к Саакашвили.

Как напоминает украинский телеканал, 5 декабря Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако этого сделать не удалось из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика. В результате столкновений протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле. После этого Саакашвили отправился к зданию Верховной рады с требованием импичмента президента. По факту освобождения Саакашвили прокуратура открыла уголовное производство.

12 февраля политик был задержан в ресторане в Киеве. Его вернули в Польшу, откуда он прибыл на Украину. Саакашвили после этого заявил, что не будет просить политического убежища в Польше, а наоборот, хочет восстановить украинское гражданство. На данный момент Саакашвили находится в Нидерландах вместе с семьей.