Грузия Online: Саакашвили планирует вернуться к власти в Грузии в этом году

Михаил Саакашвили заявил о желании выиграть выборы в Грузии и развалить правительство Бидзины Иванишвили. Как пишет «Грузия Online», политик обвинил нынешнее правительство Грузии в коррупции, растрате денег, ухудшении ситуации с безопасностью и криминале.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собрался развалить правительство Бидзины Иванишвили и выиграть выборы. Как пишет портал «Грузия Online», Саакашвили обратился к Единому национальному движению из Амстердама. В своём видообращении политик заявил, что целью оппозиции должен быть приход к власти уже в этом году.
«Наша задача — возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году. Как нам это осуществить? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне развалить правительство Иванишвили, развалить его феодальную вотчину», — заявил Саакашвили.
Он также обвинил нынешнее правительство Грузии в коррупции, растрате денег, ухудшении ситуации с безопасностью и криминале.
«Мы все видим, какие испытания приходится претерпевать нашей стране: оставленные нами деньги полностью съедены; государственные институты расшатаны, и в них вернулась коррупция; превалирует криминал; ситуация в плане безопасности ухудшилась. Такой безнадёжности не было даже во времена Шеварднадзе», — добавил политик.
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