Грузия Online: Саакашвили планирует вернуться к власти в Грузии в этом году Михаил Саакашвили заявил о желании выиграть выборы в Грузии и развалить правительство Бидзины Иванишвили. Как пишет «Грузия Online», политик обвинил нынешнее правительство Грузии в коррупции, растрате денег, ухудшении ситуации с безопасностью и криминале. 5 марта 2018 Грузия Online

Политолог: Путин добивается величия России старомодными методами Внешняя политика Владимира Путина ориентирована не на военное противостояние с НАТО, а на создание зоны влияния России на постсоветском пространстве при помощи точечных силовых операций, поведал в интервью Civil.ge политолог Марк Галеотти. По мнению Галеотти, российский лидер пытается «снова сделать Россию великой», но использует для этого методы «XIX века». 3 августа 2017 Civil.Ge

Порошенко: у Украины и Грузии общий агрессор Во время визита на разделительную линию между Грузией и Южной Осетией Пётр Порошенко заявил, что у Киева и Тбилиси есть общий агрессор — Россия. Как пишет портал «Грузия Online», Порошенко подчеркнул, что весь мир демонстрирует солидарность с Грузией и Украиной, а Россия находится в изоляции. 19 июля 2017 Грузия Online

ПА НАТО: Россия должна вернуться к «официальным» границам с Грузией Президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что заседание в Грузии носит символический характер и демонстрирует готовность альянса защитить эту страну и её соседей от «агрессивного поведения России». Он также подчеркнул, что Россия должна «вернуться к официально признанным границам» и прекратить агрессию в отношении Грузии, Украины и Молдавии, передаёт «Грузия Online». 29 мая 2017 Грузия Online

Financial: Всемирный банк обещает российской экономике скорое выздоровление На ближайшие два года Всемирный банк прогнозирует постепенное снижение уровня бедности в России и рост экономики страны, благодаря замедлению инфляции и увеличению доходов населения. Об этом, как сообщает The Financial, сообщается в докладе Всемирного банка. 23 мая 2017 Financial

Civil.Ge: Лужков возмутил грузин своим визитом Грузинская общественность была возмущена визитом в страну бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Как передаёт портал Civil.Ge, причиной этому стало посещение Лужковым Абхазии и Южной Осетии в прошлом, а въезд в эти области согласно грузинским законам разрешён только со стороны Грузии. 11 мая 2017 Civil.Ge

Грузия заменит российские штурмовики на беспилотники Грузинская армия откажется от использования российских штурмовиков Су-25 в пользу беспилотников. Как передаёт «Грузия Online», начальник Генштаба Грузии Владимир Чачибая объяснил данный шаг невозможностью эффективного использования самолётов, поскольку стоявшие на вооружении армии Су-25 почти всё время оставались на земле. 2 марта 2017 Грузия Online

Тбилиси осудил выборы в Госдуму на «оккупированных территориях» Грузии Тбилиси осудил проведение Россией выборов в Госдуму РФ на «оккупированных территориях» Грузии. Как сообщает Грузия Online, Москва незаконно открыла на этих территориях 21 избирательный участок, тем самым в очередной раз проявив свою «аннексионную политику». 19 сентября 2016 Грузия Online

Генсек НАТО: Мы не хотим новой холодной войны Выступая перед грузинскими студентами, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс отнюдь не стремится к развязыванию новой холодной войны, а наоборот, пытается наладить отношения с другими странами, в частности с Украиной, Молдавией, Грузией. При этом по поводу стремления Тбилиси в НАТО глава организации конкретики не дал и призвал страну работать над реформами. 9 сентября 2016 Agenda.ge

ТН: Комитет Европарламента высказался за безвизовый режим с Грузией Члены комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подавляющим большинством проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима со странами ЕС, сообщает «Тбилисская неделя». Далее этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Европарламента, отмечается в статье. 6 сентября 2016 Тбилисская неделя