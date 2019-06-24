Грузия Online: без россиян Тбилиси потеряет миллионы

По подсчётам НПО «Международная прозрачность — Грузия», возможные потери страны от «туристического эмбарго» со стороны России могут достигать ста миллионов долларов. В то же время грузинские эксперты уверяют, что этот сегмент «не играет решающей роли» в экономике, а в перспективе отсутствие российских туристов должно стимулировать более активное освоение европейского рынка, сообщает «Грузия Online».

Эксперты неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» провели специальное исследование, чтобы выяснить вероятные потери Грузии от российского «туристического эмбарго», пишет «Грузия Online». По их расчётам, если Россия с 1 июля полностью закроет свою границу с Грузией и туда не поедет ни один российский турист, то общие потери Тбилиси составят около $100 млн, говорится в статье.



Ранее правительство России объявило о вводе с 8 июля 2019 года запрета на авиасообщение с Грузией как для российских, так и для грузинских авиакомпаний, напоминает «Грузия Online». Такое решение было принято после разразившегося в Тбилиси скандала из-за приезда российской делегации парламентариев на межпарламентскую ассамблею православия, что спровоцировало массовые протесты с требованием «отставки тех членов грузинского правительства, которые допустили приезд российской официальной делегации и её приём в высшем законодательном органе страны», говорится в статье. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после военных действий, вслед за которыми Москва признала независимости Абхазии и Южной Осетии — эти территории официально объявлены в Грузии «оккупированными», отмечает автор. Участники нынешних акций протеста уже несколько дней выходят на улицы перед грузинским парламентом с плакатами, обвиняя Россию в том, что она «оккупировала 20 процентов территории Грузии».



В то же время грузинские эксперты заверили, что данный туристический сегмент «не играет решающей роли» для развития экономики страны в целом. А в перспективе, по их словам, «российское эмбарго» даже должно пойти Грузии на пользу, подталкивая её к «более активному освоению европейского рынка», отмечается в статье. «Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком — в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределён на другие страны», — цитирует «Грузия Online» заявление Бесо Намчавадзе, одного из сотрудников НПО «Международная прозрачность – Грузия».



Согласно данным Национальной ассоциации туризма Грузии, за 2018 год Грузию посетило 7,2 млн иностранцев, в том числе 1,4 млн россиян. При этом рост потока российских туристов в прошлом году составил почти 24% по сравнению с 2017 годом, сообщается в статье. А по статистике Российского союза туриндустрии, за первые пять месяцев 2019 года в Грузии побывали более 500 тыс. россиян. При этом Грузия вошла в 15 самых популярных стран среди российских туристов, сообщает «Грузия Online».