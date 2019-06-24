Euronews: президент Грузии заверила, что у страны остаётся один путь — в Евросоюз

Отношения с Россией — это «политическая проблема» для Грузии, и разрешить её означает «вновь объединить грузинские территории», подчеркнула в интервью Euronews президент Саломе Зурабишвили. Она также заверила, что у Грузии остаётся единственная перспектива — это Евросоюз. Но это не должно создавать напряжённость и негативно влиять на российских туристов, которым надо сохранить возможность приезжать в «обожаемую» ими страну, заявила Зурабишвили.

Спасибо за то, что присоединились к нам! Поговорим о массовых антироссийских манифестациях, которые прошли в Тбилиси. Чем, по вашему мнению, было вызвано негодование протестующих?



САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ, президент Грузии: Я думаю, что реакция населения была вполне естественной. Но не считаю, что события должны развиваться в этом направлении. Больше всего стране нужны спокойствие и внутренняя стабильность. В этом и есть наша настоящая сила. Отношения с Россией — политическая проблема. И все надеются, что она когда-нибудь будет решена. Но тем временем Грузия развивается, у неё свой путь — и общий с Европейским союзом. Вот что самое главное.



Ответственность за беспорядки вы возложили на Москву, отметив роль пятой колонны, лояльной России. Не могли бы вы объяснить суть претензии?



САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ: В нашей стране, как и во многих других, предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию. С этим нужно быть очень внимательными и осторожными. Совсем не трудно в такой стране, как эта, играть на чувствах людей, будоражить их.



Учитывая проблемы в отношениях с Москвой, каким вы видите будущее отношений Грузии с Евросоюзом?



САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ: У нас одна перспектива — это ЕС. У нас один путь — и это путь в Европейский союз. Напряжённость в отношениях с Москвой существует давно. Но это не помешало, например, тому, что полтора миллиона туристов посетили страну. И при этом обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения.



Как вы восприняли новость о том, что Владимир Путин приостановил полёты в Грузию?



САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ: Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего. Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории. Но это не должно никоим образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии.



Пожалуйста, расскажите вкратце о ваших дальнейших шагах.



САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ: Мы заинтересованы в деэскалации. Поскольку ни Грузии, ни Евросоюзу не нужна ещё одна точка на карте, большой регион с напряжённой обстановкой. Конечно же, на это Грузия не пойдёт. Мы будем продолжать то, что уже делаем, отвечая мирными средствами на любые попытки усилить напряжённость.



Большое спасибо за то, что вы пообщались с нами сегодня!



САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ: Большое вам спасибо.



Дата выхода в эфир 23 июня 2019 года.