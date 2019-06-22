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N-TV: серьёзный удар по экономике Тбилиси — после «русофобской провокации» Путин ввёл запрет на перелёты в Грузию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Участники массовых беспорядков в Тибилиси «выплеснули весь накопившийся гнев на Россию», передаёт N-TV. В результате «обеспокоенный безопасностью российских пассажиров» глава Кремля Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиалиниям временно запрещается совершать перелёты в Грузию. Такой шаг нанесёт удар по экономике страны, сообщает немецкий телеканал.
N-TV: серьёзный удар по экономике Тбилиси — после «русофобской провокации» Путин ввёл запрет на перелёты в Грузию
Reuters

Из-за массовых беспорядков в Тбилиси, когда участники протестов «выплеснули весь накопившийся гнев на соседа Россию», российские авиалинии впредь не смогут совершать перелёты в Грузию, сообщает N-TV.

«Обеспокоенный безопасностью российских пассажиров» глава Кремля Владимир Путин подписал соответствующий указ, согласно которому с 8 июля самолётам российских авиакомпаний временно запрещается летать в Грузию. Кроме того, туроператорам в России рекомендовано больше не предлагать россиянам туры в бывшую советскую республику, уточняет немецкий телеканал.

И тем не менее президент Российской Федерации таким образом «в первую очередь нанесёт вред грузинской экономике», считает N-TV.

«Несмотря на напряжённую политическую ситуацию Грузия для россиян — по-прежнему излюбленное место отдыха. Запрет перелётов из России серьёзно ударит по экономике Грузии. К тому же в Российской Федерации, предположительно, проживают сотни тысяч грузин», — отмечает телеканал.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, запрет на полёты в Грузию будет снят лишь тогда, когда обстановка в бывшей советской республике нормализуются. Ранее Песков и вовсе окрестил массовые протесты в Тбилиси «русофобской провокацией».

Грузия, напоминает N-TV, стремится стать членом Европейского союза и Североатлантического альянса. При этом, несмотря на то, что Тбилиси и Москва не поддерживают дипломатических отношений, «российское влияние в стране между Европой и Азией по-прежнему велико», подчёркивает журналист немецкого телеканала.

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