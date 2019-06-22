N-TV: серьёзный удар по экономике Тбилиси — после «русофобской провокации» Путин ввёл запрет на перелёты в Грузию

12:50 Дмитриева считает, что совместное выступление Шараповой и Маррея вызовет небывалый интерес у зрителей Советская теннисистка, комментатор Анна Дмитриева высказала мнение о возможности совместного выступления россиянки Марии Шараповой и британца Энди Маррея в соревнованиях смешанных дуэтом на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.

12:49 Дмитриева: у Шараповой нет задачи вернуть былую форму Советская теннисистка, комментатор Анна Дмитриева высказала мнение о кондициях в которых находится бывшая первая ракетка мира Мария Шараповой, перенесшая череду травм.

12:49 Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, организованном по случаю Дня памяти и скорби в Москве, 22 июня. Лидер возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

12:37 СМИ: Дюрант считает, что в «Голден Стэйт» его обманули относительно травмы Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что клуб ввёл его в заблуждение относительно возможных последствий травмы правой голени.

12:36 Президент МАП рассказал об угрозах расправы со стороны депутатов в Тбилиси Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов в интервью RT заявил, что во время сессии МАП в парламенте Грузии оппозиционные грузинские депутаты угрожали физической расправой участникам заседания.

12:27 Замглавы МИД Британии посетит Иран 23 июня Заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон в воскресенье, 23 июня, отправится в Иран. В ходе переговоров представитель королевства призовёт Тегеран к «срочной деэскалации» ситуации в регионе.

12:24 Отец хоккеиста Подколзина рассказал об отношении сына к драфту НХЛ Александр Подколзин, отец российского хоккеиста Василия Подколзина, рассказал об отношении сына к драфту Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года.

12:18 Представитель Алибасова рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина доставлена в больницу в Москве в связи с ухудшением самочувствия.

12:13 В Крыму оценили рост числа украинских туристов Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с Nation News оценил сообщение регионального погрануправления ФСБ России об увеличении туристического потока с Украины.

12:01 Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» ответил на вопрос о том, не придётся ли Москве спускать флаг страны, поднятый ранее над Южными Курилами.

11:59 Краков избран местом проведения Европейских игр — 2023 Заявка польского города Кракова на проведение Европейских игр в 2023 году единогласно поддержана членами Европейских олимпийских комитетов.

11:47 Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности госпитализации артистки Ольга Шукшина, дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, в беседе с РИА Новости рассказала подробности госпитализации матери в одну из столичных клиник.

11:45 Путин заявил о готовности России работать с любым новым премьером Британии Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с любым избранным премьер-министром Великобритании. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

11:45 Вратарю «Спартака» Селихову удалили пластину из левой руки Голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову успешно удалили фиксирующую пластину из левой руки.

11:40 В Совфеде прокомментировали туристическую ситуацию в Грузии Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в разговоре с RT ситуацию с российским запретом на авиаперевозки в Грузию.

11:30 СМИ: «Наполи» согласен продать Кулибали в «Манчестер Сити» за €120 млн Футболист «Наполи» Калиду Кулибали может пополнить состав чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ), «Манчестер Сити».

11:25 Джилленхол рассказал о решении сыграть Мистерио в новом фильме о Человеке-пауке Американский актёр Джейк Джилленхол в интервью РИА Новости рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».

11:15 Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.

11:12 Корабли ВМФ провели артиллерийские стрельбы в Финском заливе Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы провели в акватории Финского залива артиллерийские стрельбы, а также минно-торпедные и тральные упражнения. Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота.

11:01 Французские теннисисты установили рекорд по продолжительности матча на турнире в Лондоне На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Queens Club в Лондоне французы Жиль Симон и Николя Маю сыграли самый длинный матч в истории соревнования.

10:58 Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина доставлена в больницу в Москве в связи с ухудшением самочувствия. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на её дочь Ольгу Шукшину.

10:57 В МЧС предупредили жителей столицы о сильной жаре В ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей города о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 22 июня. По данным ведомства, температура воздуха может прогреться до +33 °С.

10:49 Лобов заявил, что верит в победу Макгрегора над Нурмагомедовым в матче-реванше Российский боец смешанных единоборств Артём Лобов, выступающий в организации по кулачным боям Bare Knuckle FC, заявил, что верит в победу ирландца Конора Макгрегора над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым в повторном бою.

10:42 СМИ: В Париже при пожаре погибли три человека и 28 пострадали В Париже в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли три человека, ещё 28 пострадали. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источники.

10:36 Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч Стоимость биткоина в ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года преодолела отметку в $10 тыс., сообщает CoinMarketCap.

10:32 Нурмагомедов заявил, что готовится к войне в поединке против Порье Обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к бою против американца Дастина Порье.

10:27 Трамп отверг высказанные в его адрес обвинения в изнасиловании журналистки Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал заявление американской журналистки Джин Кэрролл, обвинившей лидера в изнасиловании.

10:18 Квят назвал «Поль Рикар» эталоном для современных гоночных трасс Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят оценил трассу, на которой пройдёт Гран-при Франции.

10:17 В Госдуме оценили слова немецкого депутата о взаимоотношениях с Россией Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольфа Мютцениха о важности поиска общих интересов с Россией.

10:09 В Крыму в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали В западной части Крыма произошло столкновение трёх легковых автомобилей, в результате аварии погиб один человек и пятеро получили травмы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Республике Крым.

10:00 Неймар: поражение от МЮ в ЛЧ стало тяжёлым ударом Нападающий ПСЖ Неймар подвёл итоги выступления французского клуба в Лиге чемпионов, а также рассказал о своём отношении к футболу.

10:00 В Госдуме оценили слова Трампа о последствиях для Ирана при войне с США Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что в случае войны с Ираном произойдёт «уничтожение, которого никогда прежде не видели».

09:53 Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми. Об этом говорится в официальном сообщении департамента.

09:42 Генменеджер «Ванкувера» Беннинг: рады, что Подколзин будет с нами Генеральный менеджер «Ванкувера» доволен выбором российского нападающего Василия Подколзина на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:37 В МАП назвали инцидент в Тбилиси неприемлемым Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия Андреас Михаилидис в беседе с РИА Новости заявил, что в МАП считают инцидент, произошедший в ходе мероприятия организации в Тбилиси, неприемлемым.

09:36 На Гавайях в результате крушения самолёта погибли девять человек В результате крушения самолёта в американском штате Гавайи погибли девять человек. Об этом информирует пресс-служба местного департамента транспорта.

09:28 СМИ: «Ювентус» готов заплатить €70 млн за де Лигта Туринский «Ювентус» проявляет серьёзный интерес к 19-летнему защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.

09:23 В Башкирии при пожаре погибли два человека В Башкирии в результате пожара в многоквартирном доме в городе Белебей погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

09:15 В МАП призвали руководство Грузии взять на себя ответственность за инцидент в Тбилиси Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис в беседе с РИА Новости заявил, что руководство Грузии должно взять на себя ответственность за произошедшее в Тбилиси.

09:13 Подколзин: хочется попробовать себя в НХЛ и выиграть что-то с «Ванкувером» Российский нападающий Василий Подколзин, выбранный под 10-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Ванкувер Кэнакс», заявил, что надеется приехать в канадский коллектив максимально готовым через два года.

09:00 Полиция Британии проверила сообщения о криках в доме Бориса Джонсона Сотрудники правоохранительных органов Великобритании проверили сообщения о женских криках, которые, как утверждают СМИ, доносились из расположенного на юге Лондона дома кандидата на пост премьер-министра королевства Бориса Джонсона.

08:56 Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки В матче второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили сумела победить команду Эквадора, завоевав путёвку в следующий раунд турнира.

08:48 Пожар в одном из домов Челябинской области ликвидирован Пожар, возникший в трёхэтажном доме в городе Сатка Челябинской области, к настоящему времени ликвидирован, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.

08:44 Сборная России обыграла команду Германии в матче Лиги наций Волейболисты сборной России на предварительном этапе Лиги наций в бразильской Куябе обыграли Германию.

08:40 В Ростуризме назвали число пребывающих в Грузии россиян В Ростуризме сообщили, что в настоящее время на территории Грузии пребывает около 1,5 тыс. организованных туристов — граждан России. При этом число россиян, которые решили отправиться в поездку самостоятельно, устанавливается.

08:30 Команда Малиньяджи на взвешивании попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии На взвешивании перед поединком по кулачным боям между бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи и бойцом смешанных единоборств Артёмом Лобовым произошла потасовка.

08:24 СМИ рассказали о реакции жителей Тбилиси на ситуацию с рейсами из России Жители Тбилиси, работающие в сфере туризма, расстроены решением российских властей запретить выполнение авиарейсов в страну с 8 июля, передаёт РИА Новости.

08:15 Хьюз был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2019, Подколзин — 10-м В канадском Ванкувере проходит церемония драфта Национальной хоккейной лиги, клубы сделали свой выбор в первом раунде ярмарки талантов.

08:09 «Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.