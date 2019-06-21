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ZDF: «длинная тень России» вызвала протесты в Тбилиси

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Тбилиси протестующие штурмуют здание парламента, сообщает ZDF. В ходе столкновений с полицией десятки людей с обеих сторон получили ранения. Протесты спровоцировало выступление в грузинском парламенте российского депутата. Это вызвало злость и чувство унижения у местного населения, которое опасается роста влияния Москвы.

Они злы и очень ясно это показывают. Протестующие предприняли попытку штурма парламента в столице Грузии Тбилиси. Полиция приняла жёсткие меры. Десятки людей с обеих сторон получили ранения.

Спровоцировало протесты вчерашнее выступление российского депутата Гаврилова в Тбилиси. Причём во время выступления он сидел на месте спикера парламента. Для многих грузин это унизительно. После войны 2008 года они видят в России врага своей независимости. Тогда Грузия утратила контроль практически над 20 процентами своих территорий.

ОТАР ХАРШИЛАДЗЕ, активист: Мы не допустим российской экспансии в Грузии, а также русификации Грузии, которая при этом правительстве за последние семь лет, к сожалению, возросла.

Ночью протесты усилились. На время полиции удалось разогнать толпу с помощью водомётов и слезоточивого газа. Но злость в бывшей советской республике остаётся. Слишком велик страх перед длинной тенью России.

Дата выхода в эфир 21 июня 2019 года

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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